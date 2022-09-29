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О самом важном для аграриев
Рысбек Жантыкеев

О мерах по исполнению поручений Главы государства в рамках Послания народу Казахстана рассказал министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

По информации главы аграрного ведомства, в рамках поручений Президента страны предстоит решить ряд задач. Первая из них касается выработки новых долгосрочных подходов по субсидированию отечественных производителей сельхозпродукции. Проект новых правил уже подготовлен и до конца года будет утвержден.

Основные изменения коснутся видов субсидирования деятельности с высокими коррупционными рисками. К ним относятся строительно-монтажные работы. Рассматриваются два варианта. Соответствующей рабочей группе министерства предстоит остановить выбор на одном из них.

Кроме того, утверждаются новые нормативы при субсидировании в сфере молочного производства, селекционно-племенной деятельности, мясном птицеводстве. Министр сельского хозяйства рассказал об обязательствах, которые будут введены для фермеров – получателей господдерж­ки. Они должны каждый год повышать объем валовой продукции, производительность труда в своих хозяйствах и не забывать направлять инвестиции в производство.

Еще одно направление работы в рамках Послания связано с пилотным проектом в Жамбылской области по повышению доходов жителей села.

Предстоит масштабировать опыт жамбылцев во всех регионах республики с учетом экономических, климатических и других особенностей территорий. На эти цели будет выделено из государственного бюджета 52 млрд тенге. Они пойдут на выдачу в 2023 году мини-кредитов более чем 11 тыс. сельчан.

В 2024 году названными мерами поддержки будут охвачены свыше 12 тыс. представителей сельской глубинки (74,6 млрд тенге). В следующем, 2025-м, порядка 13 тыс. аграриев (76,7 млрд тенге) станут участниками республиканского проекта. Мини-кредиты будут доступны малоимущим семьям, безработным и самозанятым, а также молодежи.

По поручению Президента страны активно ведется работа по выработке эффективных подходов к оперативному и прозрачному распределению земель. До 2023 года в этой сфере будут утверж­дены новые правила.

Предстоит в течение 2022-го вернуть в государственный фонд 5 млн гектаров незаконно полученных и неиспользуемых земель. К сегодняшнему дню возвращено 3,8 млн га. До конца года эта цифра будет доведена до 5 млн.

Благодаря этому села, оставшиеся без пастбищ, наконец их обретут, безземельные крестьяне
получат долгожданные наделы для хозяйствования. Новые подходы в сфере землепользования приз­ваны исключить повторение прошлых ошибок и злоупотреблений.

На полях страны завершается осенняя страда. Нынче намечено получить 13,5 млн тонн зерна. Еще 1,5 млн тонн хранится на элеваторах с прошлого года. При этом годовая потребность республики составляет 6,5–7 млн тонн. Поэтому главным продуктом – хлебом – казахстанцы будут обеспечены.

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