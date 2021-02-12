О сомнительных судебных решениях высказался Токаев

Президент
В ходе совещания по вопросам модернизации судебной системы Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказал свое мнение о сомнительных судебных решениях, которые время от времени обсуждаются в обществе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
"Председатель Верховного Суда не раз докладывал мне, что судьи при одинаковых условиях нередко выносят разные решения. Таких сомнительных случаев допускать нельзя. Это вызывает негативную реакцию в обществе, распространяется информация, что все суды коррумпированы. Для обеспечения единообразия судебной практики необходимо шире и оперативнее использовать возможности нормативных постановлений Верховного Суда и обзоры судебной практики.
Также следует использовать возможности анализа на основе IТ-сервисов. Суды в ходе уголовного процесса не должны оглядываться на следственные органы.
Обвинительный приговор не может быть вынесен, если государственный обвинитель не докажет в суде вину подсудимого. Очевидно, что при принципиальности судей досудебные расследования будут проводиться качественно. И права граждан, подвергшихся уголовному преследованию, безусловно, будут защищены", – подчеркнул Глава государства.
Подробнее о совещании по вопросам модернизации судебной системы можно прочитать здесь.
"Председатель Верховного Суда не раз докладывал мне, что судьи при одинаковых условиях нередко выносят разные решения. Таких сомнительных случаев допускать нельзя. Это вызывает негативную реакцию в обществе, распространяется информация, что все суды коррумпированы. Для обеспечения единообразия судебной практики необходимо шире и оперативнее использовать возможности нормативных постановлений Верховного Суда и обзоры судебной практики.
Также следует использовать возможности анализа на основе IТ-сервисов. Суды в ходе уголовного процесса не должны оглядываться на следственные органы.
Обвинительный приговор не может быть вынесен, если государственный обвинитель не докажет в суде вину подсудимого. Очевидно, что при принципиальности судей досудебные расследования будут проводиться качественно. И права граждан, подвергшихся уголовному преследованию, безусловно, будут защищены", – подчеркнул Глава государства.
Подробнее о совещании по вопросам модернизации судебной системы можно прочитать здесь.