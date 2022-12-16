О справедливости в современном мире

Школьник совершил суицид в Абайской области: новые подробности дела
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости
Эвакуироваться не удалось: шесть человек погибли во время пожара в Карагандинской области
Контрактник покончил с собой из-за неразделенной любви
Военнослужащего наградили медалью за спасение жильцов горящего общежития
Закон и право в интерьере истории
Площадь Республики
В Алматы возложили цветы к монументу Независимости (видео)
Посольство России поздравило казахстанцев с Днем Независимости
Прошел год со дня аварии на шахте «Абайская». Но горняки помнят геройский поступок Махаммадисмаила Мадмарова, который спас жизни двум товарищам
За годы независимости индекс казахстанского паспорта вырос до 69-й позиции, став самым высоким в Центральной Азии. Это результат взвешенной внешней политики нашей страны и внутренней стабильности общества
В Щучинске появилась оригинальная остановка
За годы независимости в Казахстане выпестовано немало призеров различных международных образовательных олимпиад. У нас даже есть династии химиков, математиков, тренеров
Работавший в 80-х в КазТАГ фотокор «Казахстанской правды» Юрий Беккер стал единственным фотографом, допущенным на судебный процесс над «декабристами»
Сотни жизней спас за время работы в ковидном госпитале врач-реаниматолог Бауыржан Сарсембаев
Навечно молодым, 20-летним, остался Халық Қаһарманы Кайрат Рыскулбеков
Вспоминаем героев. Как рабочий-экскаваторщик Талгат Жексембеков спас жизни двух малышек, которых вынес из горящего дома
Победный дух Казахстана
Пилотный проект единой школьной формы презентовали в Астане
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран
Археологи Маргулан центра могут вести раскопки круглый год, и даже в условиях суровой зимы
Парень выпал с 25-го этажа в Астане
Банковские карты системы "МИР" можно будет использовать в Казахстане
Канатбек Жайсанбаев назначен помощником Токаева
Ернар Баспаев стал заместителем руководителя Администрации президента РК
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
У акимов станет больше заместителей
Похитителей канализационных люков нашли с помощью видео в Астане
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
В Актау без вести пропала 51-летняя женщина
Развитие пунктов пропуска на границе Казахстана и России обсудили в Сенате
Клубы пара накрыли дома в Астане из-за коммунальной аварии (видео)
За годы независимости Казахстана спортсмены ФСО «Динамо» сумели завоевать 67 медалей на Олимпийских играх, порядка 300 наград на чемпионатах мира, этапах Кубка мира, первенствах Европы и Азии, Азиатских играх
Трёхлетний ребенок погиб в ДТП в Актюбинской области
Ветеран спорта, один из легендарных отечественных вратарей Куралбек Ордабаев с надеждой смотрит на развитие футбола страны и гордится алматинской командой «Кайрат», основным голкипером которой он был на протяжении 12 лет
"Нас беспокоит "пробуксовка" процессов" – Токаев о развитии интеграции ЕАЭС
Как антироссийские санкции влияют на экономику стран ЕАЭС, рассказал Токаев
Руководителя спецЦОНа и 4 полицейских подозревают в создании ОПГ в Астане
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Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих казахстанские товары супермаркетов