О справедливости в современном мире

В Казахстанском филиале МГУ имени М. В. Ломоносова состоялся международный «круглый стол» «Идея справедливости и новый курс Казахстана» в смешанном формате. Среди участников были как представители научной общественности и университетов Казахстана и России, так и Министерства науки и высшего образования РК, депутатского корпуса, ряд экспертов.

Директор филиала МГУ, профессор Александр Сидорович в своем выступлении проанализировал опыт социальных моделей в ХХ веке, необходимость формирования справедливости как одной из высших ценностей человечества, особо отметил важность оценки состояния учета реального неравенства в социуме и выдвинул ряд проблем формирования справедливого общества.

– Проблема справедливости – одна из ключевых. Эта идея пронизана опытом всего предшествующего мирового развития. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев емко сформулировал отношение к идее справедливости, отметив, что вся национальная идеология будет пронизана ей. Она будет лежать в основе каждого решения, каждого практического действия, – сказал Александр Сидорович.

Председатель попечительского совета Общественного социального фонда «Қазақстан халқына» Каирбек Сулейменов рассказал о принципах работы фонда и особо подчеркнул необходимость доверия общества к реализации идей преобразования, к идеям Главы государства.

– Со стороны министерства ведется работа по созданию условий для реализации профессионального и творческого потенциала преподавателей и студентов, соблюдения и защиты их прав, внимание уделяется развитию научных исследований, посвященных реализации идей Президента, – отметила заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК Акерке Абылайхан.

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева в свою очередь подчеркнула, что справедливость играет приоритетную роль в законотворческой деятельности. Для создания справедливого законотворчества нужно избавиться от корпоративности и кулуарности. Для достижения этой цели сегодня ведется открытая публичная работа Мажилиса Парламента РК с привлечением более широкого круга экспертов и общественности к обсуждению законопроектов.

Директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев в своем выступлении отметил важность решения конкретных вопросов общества для достижения справедливости.

– Стратегии, не заслуживающие социального доверия, могут вызвать беспорядки в обществе, социальные вопросы, выстроенные вокруг человека, формируют запрос на справедливое общество. Отмечу, что курс нового Казах­стана актуален и для России, так как мы являемся многолетними стратегическими партнерами, – подчеркнул доктор экономических наук, ректор Уральского государственного экономичес­кого университета Яков Силин.

Также в дискуссии приняли участие и поделились своими идеями вице-президент НАН РК Зарема Шаукенова, академик РАН, профессор МГУ Сергей Колесников, доктор экономических наук, профессор МГУ Иван Теняков, академик НАН РК Раушан Абдильдина.