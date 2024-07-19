О судебной системе, строительстве жилья и обеспечении чистой водой

Статьи
302
Николай Сергеев

Сенаторы провели ряд встреч и обсудили с населением злободневные вопросы

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Так, во время рабочей поездки в область Абай сенатор Кайрат Тастекеев провел ряд встреч с сотрудниками суда и прокуратуры. Он рассказал о работе Сената Парламента и основных изменениях, внесенных недавно в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей».

Кайрат Тастекеев отметил, что цель принятого закона заключается, в частности, в усилении независимости судей, обеспечении их равного статуса, устранении административного давления, совершенствовании элементов избрания, а также в усилении роли и статуса Высшего Судебного совета.

– Мы стремимся к тому, чтобы судебная система отвечала самым высоким стандартам. Принятый закон направлен на достижение этой цели, обеспечивая независимость и равенство судей, а также укрепляя роль Высшего Судебного совета, – подчеркнул сенатор.

Кроме того, депутат рассказал о том, что за прошедший год Сенат одобрил более ста законов, и обозначил важность подотчетности членов Правительства палатам Парламента в случаях, предусмотренных Конституцией. Сенатор также отметил особую роль сотрудников суда и прокуратуры в жизни страны, подчеркнув, что их работа играет ключевую роль в обеспечении правопорядка и справедливости в обществе.

В то же время сенатор Айгуль Капбарова обсудила с жителями Шымкента механизмы по совершенствованию жилищной системы.

Она ознакомилась с ходом строи­тельства доступного жилья, отметив при этом: серьезная проблема заключается в том, что обеспечение таких домов газом, водой, электричеством и канализацией не полностью профинансировано из республиканского бюджета.

– Если строительство внутренних инженерных систем не будет завершено вовремя, это может привести к задержке распределения квартир среди граждан, ожидающих жилье, а также к отсутствию поступлений в местный бюджет от продаж, – отметила Айгуль Капбарова.

Вопрос обеспечения граждан жильем в Шымкенте остается крайне актуальным. На сегодняшний день в очереди находятся более 51 тыс. человек, из которых около 30 тыс. составляют социально уязвимые слои населения и многодетные семьи. При этом в АО «Отбасы банк» открыто более 175 тыс. накопительных счетов для получения социального жилья.

Во время встречи сенатора с местными жителями было отмечено, что в прошлом году Глава государства поручил увеличить объемы строительства доступного кредитного жилья для обеспечения социально уязвимых слоев населения.

Кроме того, обсуждались воп­росы строительства школ и возврата неиспользуемых земель, находящихся в частной собственности. Сенатор выслушала просьбы и предложения местных жителей, отметив, что все высказанные вопросы будут переданы в соответствующие государственные органы для рассмотрения и принятия мер.

Сенатор Сакен Арубаев посетил Жуалынский район Жамбылской области, где осмотрел ряд строящихся объектов, призванных улучшить инфраструктуру региона, в том числе водохранилище «Тез-Ащыбулак».

Парламентарию рассказали, что водохранилище было введено в эксплуатацию еще в 1963 году. Сейчас оно обладает водосбором в 158,6 млн кубометров с водопроницаемостью 36 кубометров в секунду. В настоящее время объект требует срочной реконструкции.

В ходе встреч с жителями райо­на сенатор акцентировал внимание на важности обеспечения сельчан качественной питьевой водой. Депутату рассказали, что в прошлом году была разработана проектно-сметная документация для подведения трубопровода к селам Туктибай и Актобе, где вопрос питьевой воды стоит особенно остро.

– Мы держим на контроле все вопросы, касающиеся улучшения инфраструктуры в регионе, включая обеспечение сельчан качественной питьевой водой. Реконструкция водохранилища «Тез-Ащыбулак» и строительство систем водоснабжения в селах Туктибай и Актобе имеют первостепенное значение. Мы понимаем, что чистая питьевая вода является стратегическим ресурсом для повседневной жизни жителей. Местным исполнительным органам необходимо держать этот вопрос на контроле, а также принять все усилия для своевременного и качественного выполнения работ, – сказал сенатор.

Депутат также ознакомился со строительством пристройки к средней школе им. М. Ауэзова. На ее возведение выделены бюджетные средства. За счет них намечено не только построить новое здание, но и провести капитальный ремонт старой школы.

#регионы #рабочая поездка #сенаторы

Популярное

Все
Есть идея для стартапа. Что дальше?
Завершается капремонт автобана Караганда – Балхаш
Праздники – время изучать казахский
«Зеленый» отряд в действии
Школьник пишет сказки о родном крае
Бесплатные языковые курсы для жителей столицы
Двери в мир новых перспектив
Чужие среди своих
Периодическая печать – глаза, слух и язык народа
Как обычный мальчишка зергером стал
Костанайские орнитологи создают гнездовые платформы
Арт-объекты из мусора создает Король
Не бывает много винограда, бывает мало места!
Казахстанцев призвали 22 июля не садиться за руль автомобиля
Паводки в Казахстане: правительство выделило еще 22,7 млрд тенге
Реконструкция автодороги Атырау - Астрахань завершится в этом году
Трещины в домах: дело об аварийном жилье поступило в суд Актобе
Гнездо редкой птицы показали в «Ертіс Орманы»
Лесной пожар в Измире угрожает населенным пунктам
Глобальный сбой произошел в работе банков и авиакомпаний
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
Казахстан занимает шестое место по количеству туристов, приезжающих в Грузию
13 июля стартует прием заявлений для участия в конкурсе образовательных грантов
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Эпос Султана Раева
Не сыпьте соль на сердце
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Жалобы астанчан на работу «скорой» обсудили в акимате
Минюст запустил пилотный проект по борьбе с мошенничеством
«Шустрые иголочки» вышивают крестиком и снимают стресс
Микс традиций и инноваций
Сенат Казахстана инициировал закон о противодействии семейно-бытовому насилию в рамках МПА СНГ
Досудебное расследование в отношении экс-министра юстиции Бекетаева завершено
Илон Маск сделал пожертвование на избирательную кампанию Дональда Трампа
Ребенок попал под машину на парковке торгового дома в Жезказгане
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
Строительные рынки переезжают за город
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Три человека погибли в воинской части в Арысе
XVII заседание Молодежного совета ШОС прошло в Астане
Члены самой богатой семьи Великобритании осуждены за эксплуатацию прислуги
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
Казахстанские автоперевозчики смогут доезжать до крупных городов и портов Китая
Гайни Хайруллина – первая казахстанская женщина-режиссер

Читайте также

Казахстанские и белорусские десантники участвовали в учения…
За порядком среди осужденных следят с помощью видеокамер
Лудоманам помогут избавиться от зависимости
Рассказали о проблемах лесники

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]