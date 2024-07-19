О судебной системе, строительстве жилья и обеспечении чистой водой

Так, во время рабочей поездки в область Абай сенатор Кайрат Тастекеев провел ряд встреч с сотрудниками суда и прокуратуры. Он рассказал о работе Сената Парламента и основных изменениях, внесенных недавно в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей».

Кайрат Тастекеев отметил, что цель принятого закона заключается, в частности, в усилении независимости судей, обеспечении их равного статуса, устранении административного давления, совершенствовании элементов избрания, а также в усилении роли и статуса Высшего Судебного совета.

– Мы стремимся к тому, чтобы судебная система отвечала самым высоким стандартам. Принятый закон направлен на достижение этой цели, обеспечивая независимость и равенство судей, а также укрепляя роль Высшего Судебного совета, – подчеркнул сенатор.

Кроме того, депутат рассказал о том, что за прошедший год Сенат одобрил более ста законов, и обозначил важность подотчетности членов Правительства палатам Парламента в случаях, предусмотренных Конституцией. Сенатор также отметил особую роль сотрудников суда и прокуратуры в жизни страны, подчеркнув, что их работа играет ключевую роль в обеспечении правопорядка и справедливости в обществе.

В то же время сенатор Айгуль Капбарова обсудила с жителями Шымкента механизмы по совершенствованию жилищной системы.

Она ознакомилась с ходом строи­тельства доступного жилья, отметив при этом: серьезная проблема заключается в том, что обеспечение таких домов газом, водой, электричеством и канализацией не полностью профинансировано из республиканского бюджета.

– Если строительство внутренних инженерных систем не будет завершено вовремя, это может привести к задержке распределения квартир среди граждан, ожидающих жилье, а также к отсутствию поступлений в местный бюджет от продаж, – отметила Айгуль Капбарова.

Вопрос обеспечения граждан жильем в Шымкенте остается крайне актуальным. На сегодняшний день в очереди находятся более 51 тыс. человек, из которых около 30 тыс. составляют социально уязвимые слои населения и многодетные семьи. При этом в АО «Отбасы банк» открыто более 175 тыс. накопительных счетов для получения социального жилья.

Во время встречи сенатора с местными жителями было отмечено, что в прошлом году Глава государства поручил увеличить объемы строительства доступного кредитного жилья для обеспечения социально уязвимых слоев населения.

Кроме того, обсуждались воп­росы строительства школ и возврата неиспользуемых земель, находящихся в частной собственности. Сенатор выслушала просьбы и предложения местных жителей, отметив, что все высказанные вопросы будут переданы в соответствующие государственные органы для рассмотрения и принятия мер.

Сенатор Сакен Арубаев посетил Жуалынский район Жамбылской области, где осмотрел ряд строящихся объектов, призванных улучшить инфраструктуру региона, в том числе водохранилище «Тез-Ащыбулак».

Парламентарию рассказали, что водохранилище было введено в эксплуатацию еще в 1963 году. Сейчас оно обладает водосбором в 158,6 млн кубометров с водопроницаемостью 36 кубометров в секунду. В настоящее время объект требует срочной реконструкции.

В ходе встреч с жителями райо­на сенатор акцентировал внимание на важности обеспечения сельчан качественной питьевой водой. Депутату рассказали, что в прошлом году была разработана проектно-сметная документация для подведения трубопровода к селам Туктибай и Актобе, где вопрос питьевой воды стоит особенно остро.

– Мы держим на контроле все вопросы, касающиеся улучшения инфраструктуры в регионе, включая обеспечение сельчан качественной питьевой водой. Реконструкция водохранилища «Тез-Ащыбулак» и строительство систем водоснабжения в селах Туктибай и Актобе имеют первостепенное значение. Мы понимаем, что чистая питьевая вода является стратегическим ресурсом для повседневной жизни жителей. Местным исполнительным органам необходимо держать этот вопрос на контроле, а также принять все усилия для своевременного и качественного выполнения работ, – сказал сенатор.

Депутат также ознакомился со строительством пристройки к средней школе им. М. Ауэзова. На ее возведение выделены бюджетные средства. За счет них намечено не только построить новое здание, но и провести капитальный ремонт старой школы.