О выплате семьям погибших спасателей рассказали в МЧС

Приняты постановления Правительства Казахстана, предусматривающие меры социальной защиты сотрудников и военнослужащих органов гражданской защиты и членов их семей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

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11 июля 2022 года президент Казахстана подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы, повышения социальной защищенности сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов и военнослужащих".

Этим законом внесены дополнения в законы "О правоохранительной службе" и "О воинской службе и статусе военнослужащих" и в их реализацию утверждены постановления Правительства от 21 декабря 2022 года № 1047 и № 1048, предусматривающие меры социальной защиты сотрудников и военнослужащих и членов их семей.

Первое – сотрудникам и военнослужащим органов гражданской защиты, уволенным по состоянию здоровья без права на пенсионные выплаты по выслуге лет, в результате увечья (травмы, ранения, контузии), полученного при исполнении служебных обязанностей, предусмотрена ежемесячная денежная выплата в размере 50% от денежного содержания по последней занимаемой должности.

Второе. Членам семьи погибшего сотрудника и военнослужащего органов гражданской защиты при исполнении служебных обязанностей предусмотрена также ежемесячная денежная выплата, детализировали в МЧС.

При этом, уточнили в министерстве, к членам семьи относятся супруг (супруга), а также дети до достижения ими совершеннолетнего возраста или окончания учебного заведения по очной форме обучения в пределах, не превышающих 23-летнего возраста.

"Выплата супруге (супругу) осуществляется пожизненно, независимо от выплаты пособий по потере кормильца, предусмотренных Законом "О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан".

Денежная выплата на каждого члена семьи погибшего сотрудника и военнослужащего органов гражданской защиты осуществляется в размере 40% от денежного содержания по последней занимаемой его должности.

При этом максимальный размер денежных выплат на всех членов семьи не должен превышать 100% денежного содержания.

При наличии трех и более членов семьи размер денежных выплат на каждого рассчитывается как равная доля от 100% денежного содержания", – пояснили в ведомстве.

Эти денежные выплаты осуществляются органами гражданской защиты, то есть по последнему месту службы сотрудника или военнослужащего (МЧС, Департамент по чрезвычайным ситуациям, Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ, Академия гражданской защиты, воинские части).

Принятые постановления распространяются на отношения, возникшие с 1 января 2022 года, заключили в МЧС.