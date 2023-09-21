О зависимости от дорогой электроэнергии из Кыргызстана высказался сенатор

Энергетика, Парламент
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Депутат возмущен, что жители казахстанских сёл вынуждены пользоваться электричеством из Кыргызстана и платить им за это по высокому тарифу.

Фото: Kazpravda.kz

В рамках формирования администрацией Жамбылской области «Республиканского бюджета на 2024-2026 годы» в центральные госорганы поданы бюджетные заявки по 163 бюджетным инвестиционным проектам на общую сумму 129 млрд тенге. Однако ряд неотложных вопросов остался без финансирования. О проблеме рассказал сенатор Бекболат Орынбеков в ходе своего депутатского запроса на имя премьер-министра, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Особое внимание депутат уделил проблемам с электроснабжением сел Меркинского района, а также погранзастав «Жаугаш Батыр» и «Каратау». По его словам, жители этих населенных пунктов вынуждены пользоваться электричеством из Кыргызстана и платить им за это по высокому тарифу.

«Жители села Жаугаш Батыр обеспечиваются электроэнергией из соседней Кыргызской Республики по средней цене 90-100 тенге за 1 кВт/ч. В то время, как цена местного поставщика «Жамбыл Жарык Сауда-2030» составляет 16 тенге за 1 кВт/ч. Это вызывает недовольство местного населения. В случае строительства обьектов электроснабжения, помимо устранения зависимости от электроэнергии из Кыргызской Республики, будет положительно решена и проблема электроснабжения стратегически важных пограничных застав «Жаугаш Батыр» и «Каратау», - отметил сенатор.

#граница #депутат #Кыргызстан #электроэнергия

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