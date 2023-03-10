Объединились добрые сердца

Пункт сбора гуманитарной помощи был организован западноказахстанскими волонтерами 9 февраля. Каждый день с девяти утра до девяти вечера здесь посменно дежурили представители волонтерских движений, молодежного крыла областной Ассамб­леи народа Казахстана, все, кто считает поддержку нуждающихся и пострадавших неотъемлемой частью своей жизни.

В числе тех, кто организовал пункт сбора и ежедневно дежурил здесь, – молодой предприниматель, руководитель клуба «Достык» при АНК ЗКО, член ОО «Спортивный клуб «Патриот», руководитель благотворительного фонда «Жайық жұлдызы» Талгат Чудобаев.

– Сколько занимаюсь благотворительностью, такое масштабное проявление доброты и сострадания вижу впервые, – говорит Талгат о сборе гуманитарной помощи. – Мы отвечали за вещевой сбор. Принимали и сортировали вещи. Западноказахстанцы приносили одежду, обувь, одеяла, палатки, фонарики, непортящиеся продукты, гигиенические средства, лекарства – все, что может пригодиться людям, оставшимся без крова.

Кроме того, открыт денежный сбор. Сейчас на счету около миллиона тенге.

– Один мальчик вместе со своими игрушками оставил записку: «Привет тебе, мой друг. Меня зовут Арлан. Я делюсь с тобой своими игрушками, чтобы ты не грустил. Привет тебе из Уральска!» Этот текст мы перевели на английский, чтобы адресаты смогли понять смысл послания, – продолжает волонтер. – Мужчина принес новый генератор – вещь не из дешевых. Когда волонтеры попросили его записать видео­обращение для соцсетей, он сказал просто: «В каждый дом может прийти беда. Только вместе мы сможем преодолеть все труднос­ти. Вместе мы – сила!»