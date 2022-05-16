Объективно, достоверно, ответственно

Вопросы свободы и ответственности журналистов обретают во всем мире новую актуальность на фоне обострения геополитической обстановки.

НЕ НАВРЕДИ

Эксперты, исследователи и представители международных организаций обсуждают роль прессы в объективном и достоверном информировании мирового сообщества о ключевых событиях, а также проблемы безопасности журналистов, цензуры и других ограничений их профессиональной деятельности.

Эта тема поднимается на разных уровнях и в Казахстане. В дискуссиях отчетливо прослеживаются две тенденции. С одной стороны, озвучиваются аргументы в пользу большей свободы для прессы и устранения любых ограничений в работе журналистов. С другой – речь идет о том, что в погоне за рейтингами и ради привлечения аудитории СМИ иногда допускают непродуманные публикации, которые могут стать причиной обострения конфликтов.

О том, что свобода предполагает ответственность за свои решения и поступки, казах­станским журналистам напомнил Президент Касым-Жомарт Токаев в ежегодном Послании 16 марта 2022 года.

– Представляя собой эффективный канал коммуникации между властью и народом, СМИ могут и должны поднимать насущные проблемы, – сказал Глава государства. – Но делать это нужно с большой гражданской ответственностью, работать не по заказам извне, способствуя поляризации нашего общества, и не за теневые гонорары, участвуя в скрытой борьбе политических кланов. Журналисты должны искренне переживать за свою страну и ее граждан. Недаром СМИ называют «четвертой властью», именно поэтому вам следует распоряжаться своим влиянием на умы и сердца людей со всей осторожностью.

При этом Президент подчерк­нул, что для любой прогрессивной страны критически важно иметь конкурентоспособные и свободные средства массовой информации. У отечественных СМИ должен быть собственный взгляд на процессы, происходящие в Казахстане, регионе и мире. От этого зависит не только подлинная информационная безопасность, но и идеологический суверенитет государства.

– Убежден, что дальнейшие демократические преобразования невозможны без независимых и ответственных средств массовой информации, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Президент Казахстана неоднократно поднимал тему развития отечественных средств массовой информации. В интервью государственным телеканалам после трагических январских событий Глава государства напомнил журналистам казахскую народную мудрость: «Айтылған сөз – атылған оқ» («Сказанное слово – выпущенная стрела»).

Он обратил внимание на то, что в стране есть журналисты и блогеры, распространяющие недостоверную информацию и работающие против интересов республики. Таковы, по словам Главы государства, современные реалии, когда во всем мире разворачиваются информацион­ные войны. Граж­данам придется адаптироваться, развивать критическое мышление, чтобы отличить правду от лжи в бесконечных информационных потоках.

Выстраивание баланса свободы и ответственности журналистов не первый год обсуждает международная организация ЮНЕСКО. На одной из конференций к Всемирному дню свободы печати 3 мая представители организации отмечали, что в мире распространяется «вирус популизма», при этом идет дискредитация работы журналистов и продолжаются нападки на СМИ со стороны властей отдельных государств, различных конфликтующих группировок и других влиятельных групп.

– Журналисты не только передают жизненно важную информацию, но также зачастую помогают своей аудитории отличать правду от лжи, – отметила на конференции генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле. – В последние годы угрозы в адрес работников СМИ участились, ибо, несмотря ни на что, журналисты продолжают говорить правду.

ОПАСНАЯ РАБОТА

Как отмечают международные эксперты, именно в период обострения геополитической обстановки необходимо уделять максимальное внимание обеспечению свободы выражения мнений и доступа к информации. Получение наиболее полной объективной картины происходящих событий дает возможность принять наиболее эффективные решения на мировом уровне и таким образом способствовать мирному разрешению конфликтов или межгосударственных споров, считают независимые эксперты ООН по правам человека.

Они выпустили совместное заявление, в котором осудили блокировки новостных ресурсов и другие препятствия работе СМИ, создаваемые властями в ряде стран. Также они выразили обеспокоенность тем, что интернет-ресурсы, освещающие военные столкновения, подвергаются кибератакам.

«В ходе вооруженного конф­ликта к журналистам следует относиться как к гражданским лицам. Любое покушение на их жизнь является военным преступлением. Государства обязаны соблюдать международное гуманитарное право в этом вопросе», – указано в совместном заявлении.

По информации ЮНЕСКО, журналистика является одной из самых опасных профессий. За 2021 год во всем мире было убито 55 журналистов и работников СМИ. И это самое малое число погибших представителей прессы за год, по данным за последние 10 лет.

– Слишком много журналистов вновь заплатили непомерную цену за то, чтобы рассказать правду, – заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

Она подчеркнула, что в период пандемии, военных столкновений и экономических потрясений мир остро нуждается в независимой и правдивой информации. Государства должны сделать все возможное, чтобы обеспечить журналистам возможность получать и передавать наиболее полную информацию, работать без страха.

Глава ЮНЕСКО особо подчерк­нула, что две трети убийств журналистов в 2021 году произошли в странах, где нет вооруженных конфликтов. Многие преступления против представителей прессы связаны с пуб­ликациями или подготовкой материалов, которые разоблачали влиятельных людей, совершающих правонарушения. Больше всего сотрудников СМИ в прошлом году было убито в двух регионах – Азиатско-Тихоокеанском, где погибли 23 журналиста, и в Латинской Америке и Карибском бассейне – 14 журналистов.

При этом за преступления против представителей прессы часто никого не наказывают. Согласно данным ЮНЕСКО, с 2006 года все еще остаются нераскрытыми 87% убийств журналистов. Не говоря уже о случаях преследования, травли в Интернете, физического насилия, запугивания и незаконного лишения свободы сотрудников СМИ, в том числе при освещении акций протеста.

В докладе ЮНЕСКО, опубликованном в апреле 2022 года, приводятся данные о том, что почти три четверти опрошенных женщин-журналистов подвергались онлайн-травле в связи с их работой.

Следует отметить, что

ЮНЕСКО поручена координация реализации Плана действий ООН по обеспечению безопаснос­ти журналистов. В 2022 году исполняется 10 лет со времени принятия этого плана.

В ЦИФРОВОМ ИЗМЕРЕНИИ

В период бурного развития информационного пространства различные способы воспрепятствования деятельности СМИ все больше перемещаются в интернет-пространство и сферу высоких технологий. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, выступая на церемонии в честь Всемирного дня свободы печати, отметила, что правительства и силовые структуры разных стран используют современные технические средства для слежки за независимыми журналистами.

– Работая зачастую в рискованных условиях, сотрудники СМИ подвергаются запугиванию и арестам, они продолжают бороться за свободу выражения мнений в своих странах, – сказала Мишель Бачелет.

Она также обратила внимание на то, что власти используют судебные разбирательства, задержания и аресты как механизм воспрепятствования работе журналистов-расследователей. При этом расширяется использование против работников СМИ инструментов электронной слежки, что нарушает их право на неприкосновенность частной жизни и препятствует свободе выражения мнений. Такая практика приводит к арестам, запугиванию и даже убийствам журналистов, а также ставит под угрозу безопас­ность их семей и источников информации.

Один из распространенных способов слежки за журналис­тами, по словам Верховного комиссара ООН, – это шпионская программа Pegasus. По данным ООН, она используется как минимум в 45 странах, как правило, в условиях полной секретнос­ти и вне каких-либо правовых рамок. Различные методы цифрового надзора за журналистами создают множество рисков и проблем. Чтобы не допускать их распространения, по мнению Мишель Бачелет, необходимо развивать сдерживающую их правовую базу.

– Многие страны сейчас обходят международные правовые рамки, подвергая риску журналистов. Мы наблюдаем стремительный рост продаж инструментов наблюдения. Этот рынок процветает из-за отсутствия правил и контроля, – считает Верховный комиссар ООН по правам человека.

О том, что быстрое развитие цифрового пространства создает угрозу для объективной и этичной журналистики, говорил и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он акцентировал внимание на том, что многие социальные сети зарабатывают деньги не за счет расширения доступа к репортажам, основанным на фактах, а путем увеличения числа пользователей, что часто сопровождается распространением откровенной лжи.

– Работникам СМИ в зонах боевых действий угрожают не только пули, но также фальсификации и дезинформация, сопровождающие современную войну, – сказал Антониу Гутерриш. – Их могут объявить врагами, обвинить в шпионаже, задержать или даже убить просто за то, что они честно выполняют свою работу.

Глава ООН также считает, что цифровые технологии упрощают цензурирование информации авторитарными правительствами и лицами, стремящимися скрыть правду. Многие журналисты и редакторы ежедневно сталкиваются с перспективой того, что их СМИ отключат от сети.

Помимо этого, работники СМИ сталкиваются с растущей политизацией своей работы. Публикации по темам, не имеющим отношения к политике, изменяются и интерпретируются иначе в социальных сетях и перемещаются в политическую плоскость. В таких условиях, считает Антониу Гутерриш, журналистам становится все сложнее рассказывать правду.

– Без свободы печати не может быть настоящего демократического общества. Без свободы печати нет свободы, – заявил Генеральный секретарь ООН. – Мы чтим важную работу, которую выполняют средства массовой информации, говоря правду сильным мира сего и разоблачая ложь.