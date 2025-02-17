Объекты КТК атаковали беспилотники

Энергетика,Происшествия
78

17 февраля нефтетранспортный объект Каспийского Трубопроводного Консорциума – НПС «Кропоткинская» - подвергся атаке БПЛА, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на компанию

Фото: gov.kz

По данным компании, террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. Атака была произведена с временным интервалом, с целью не только нарушить работу объекта, но и привести к жертвам среди оперативного персонала станции.

Пострадавших среди персонала НПС не имеется. Оперативными слаженными действиями работники Консорциума смогли предотвратить угрозу разлива нефти.

Для оценки ущерба и определения времени восстановления работоспособности станции на место выехала группа руководства во главе с генеральным директором Н.Н. Горбанем. В настоящий момент НПС «Кропоткинская» выведена из эксплуатации.

Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск осуществляется на сниженных режимах перекачки, минуя НПС.

НПС «Кропоткинская», расположенная в Кавказском районе Кубани, является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории Российской Федерации. 

Все акционеры международного консорциума, включая представителей компаний из США и Европы, извещены о террористической атаке на гражданский объект средствами БПЛА и его результатах.

Трубопроводная система КТК – один из крупнейших проектов в энергетической сфере на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз – Новороссийск составляет 1 511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега.

Акционеры КТК: Российская Федерация – 24%, МК «КТК Компани» (ООО) – 7%, АО НК «КазМунайГаз» – 19%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC – 1,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company – 15%, Лукойл Интернешнл Гмбх – 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company – 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited – 7,5%, BG Overseas Holdings Limited – 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. – 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75%. 

#КТК #беспилотники #атака

Популярное

Все
Бюджетный кодекс: от управления бюджетом к управлению результатами
Эра процветания: как фермер преобразил родное село
Инвестиции и технологии
Картофеля в стране достаточно, и паниковать не стоит
Мусорные баталии: претензии взаимные
На казахстанском Алтае готовятся к большой воде
Тросовое ограждение в качестве эксперимента
Акция «Подари книгу» прошла в столице
Нити судьбы и творчества
​​​​​​​Указ Президента Республики Казахстан О назначении Сактаганова Н. А.
Распоряжение Главы государства о назначении Ергарина Д. Т.
Распоряжение Главы государства о назначении Адаева Е. Д.
Указ Президента Республики Казахстан Об Уали Б.
Распоряжение Главы государства о назначении Жамаубаева Е.К.
В Астане состоялся двухдневный благотворительный заезд Trackman 2025
В Qazpatent молодежи рассказывают о защите интеллектуальных прав
В Жанакорганском районе открылся центр «Руханият»
Распоряжение Главы государства о назначении Желдибай Р. С.
Чем заняться на перемене? Плетением!
Гроза ринга
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Хорошее дело браком не назовут?
Телефонные мошенники дислоцировались в регионах
Путешествовать поездами становится комфортнее
Новый препарат для диагностики рака предстательной железы создали в Казахстане
Бектенов поручил принимать жесткие меры за нецелевую реализацию ГСМ
Гордиться своей малой и большой родиной
Электоральная конкуренция по-казахстански
Команда BCC Invest готова быть ключевым партнером на рынке ценных бумаг
Четыре тысячи деревьев посадили активисты «Жастар рухы»
В Приаралье усилены меры безопасности
Водохранилища и реки находятся под контролем
Друзья зовут ее Айшой
Мангистау составит конкуренцию мировым курортам
Рассматривается возможность освобождения микро- и малого бизнеса от уплаты НДС
Президент вручил силовикам награды
Проект Налогового кодекса будет внесен в Мажилис до 20 февраля
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Институциональное становление Академии наук завершено
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Резюмируя поручения Президента
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве

Читайте также

Группу вымогателей задержали полицейские в Кокшетау
Правительственная комиссия работает на месте ЧС в области Ұ…
Как работают вахтовики на урановом руднике в Туркестанской …
Взрыв на шахте Костенко: 10 человек предстанут перед судом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]