Обеспечить развитие села

Под председательством замес­тителя Премь­ер-министра РК Тамары Дуйсеновой в партии «Amanat» обсудили ход реализации проекта «Ауыл аманаты».

Проект по повышению доходов сельских жителей «Ауыл аманаты» в пилотном режиме начали реализовывать в Жамбылской области четыре года назад. Была разработана «дорожная карта» по поэтапному развитию сельских населенных пунктов. Работа кооперативов идет по принципу «одно село – один продукт».

По данным первого заместителя акима Жамбылской области Канатбека Мадибека, за этот период программой охвачены 62 села, кредиты получили поч­ти 8,6 тыс. человек. Показатель возврата кредитов составил 99,5%. Создано 62 кооператива, объединяю­щих около 250 жителей сельских округов, закуплено более 700 единиц техники, поголовье скота увеличено более чем на 100 тыс. голов. Работают шесть комбикормовых, семь молочно-перерабатывающих, три мясоперерабатывающих цеха.

В 2024 году к проекту подключат еще 24 сельских округа. Приоритет будет отдаваться предприятиям растениеводства и по производству птицы, в том числе фермам семейного типа. Вопрос с реализацией готовой продукции также решается: в Таразе завершается строительство коммунального рынка, где часть торговых площадей будет безвозмездно предоставляться сельчанам.

В области Абай, где проект реа­лизуется не так давно, главным приоритетом аграрной отрасли считается животноводство. По словам первого заместителя главы региона Шалкара Байбекова, продолжается строительство мясоперерабатывающего предприятия, стоимость проекта – 10 млрд тенге. Новое предприятие готово выступить в качестве оператора по организации закупа и переработки животноводческой продукции.

В Восточно-Казахстанской области в рамках проекта идет работа над формированием цепочки «ЛПХ – кооператив – переработка – сбыт» в разрезе каждого района. Кроме того, регион намерен поддержать продовольственную безопасность и стабилизацию цен на продукты питания. Для этого в текущем году запустили крупный оптово-распределительный центр сельхозпродукции, запланировано строительство еще двух центров на границе с КНР и РФ. Они будут использованы для обеспечения жителей региона необходимой продукцией и экс­порта в другие страны.

Кроме того, в рамках проекта «Ауыл аманаты» в ВКО рассчитывают развивать и туристическую сферу. На будущий год предусмотрено строительство четырех хостелов, трех гостиниц, четырех придорожных кафе и двух центров пантолечения.

– Положительный опыт, наработанный в одних регионах, нужно распространять и в других областях. Наша основная цель – повышение доходов сельчан. В связи с этим необходимо увязать проект «Ауыл аманаты» с проектом «Ауыл – ел бесігі», а также другими программами, направленными на льготное кредитование молодежи, выдачу грантов для социально уязвимых слоев населения, открытие субсидируемых государством рабочих мест. Синхронизируя их, можно добиться немалых результатов, – отметила Тамара Дуйсенова.