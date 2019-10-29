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Область – твердый «хорошист»
Александра Власова

При этом доля частных инвестиций возросла до 82%, сообщил на пресс-конференции в Нур-Султане аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

Главный показатель – кратко­срочный экономический индикатор – за этот период составил 106%, обеспечив области позиции твердого «хорошиста». По словам акима, рост достигнут прежде всего за счет отраслей реального сектора: в промышленности он составил 102,4%; в сельском хозяйстве – 106,5%; в строительстве – 118,1%.

В регионе осуществляются 60 индустриальных проектов, треть из которых включены в Карту индуст­риализации. Они позволят создать 3,5 тыс. новых рабочих мест. С Россией, Китаем, США, Саудовской Аравией и другими странами в различных секторах экономики осуществляются 11 совместных промышленных инициатив с общей суммой инвестиций 190 млрд тенге.

Важнейший драйвер экономики региона – агропромышленный комплекс. Инвестиционные вложения в этот сектор составили более 40 млрд тенге. В качестве господдержки отрасли выделено 35,7 млрд тенге на развитие растениеводства, животноводства, субсидирование перерабатывающих предприятий.

Несмотря на сложные погодные условия, нынче акмолинскими аграриями собрано 5 млн тонн зерновых, средняя урожайность составила 11,5 центнера с гектара. Как заверил глава региона, цена формового хлеба весом 550–600 г будет составлять 80–85 тенге за булку.

Располагает область и внушительным потенциалом в животноводстве. Здесь имеется возможность для единовременного – за счет расширения откормплощадок – содержания 32 тыс. голов КРС. Приобретается и племенной скот. В текущем году завезено более 6 тыс. голов из Чехии, Словакии и России.

Социально-экономический рост оборачивается повышением уровня жизни населения области. За 2 года действия программы «Нұрлы жер» сдано свыше 900 тыс. кв. м жилья, квартирный вопрос смогли решить более 8 тыс. семей. В нынешнем году из запланированных 500 тыс. кв. м 404 тыс. «квадратов» уже введены.

Для обеспечения населения чис­той питьевой водой будет построе­но 945 км водопроводных сетей и 84 км сетей водоотведения, централизованным водоснабжением намечено охватить до 84% жителей.

Уже отремонтировано 90–95% из запланированных более 400 км внут­риобластных и районных дорог, на что выделено свыше 20 млрд тенге.

В целях повышения качества среднего образования поэтапно решается вопрос по трехсменным школам. Как подчеркнул Ермек Маржикпаев, проблема будет решена в ближайшие 3 года.

В сфере здравоохранения бюджетные расходы увеличены на 40%. Приобретены 169 единиц медицинского оборудования, 10 единиц санитарного автотранспорта, в сельской местности открылись 12 подстанций скорой медицинской помощи. До конца года планируется открытие еще 5, приобретены 30 передвижных комплексов для прохождения медосмотра жителями отдаленных сел.

Преображаются и областной центр, и пригородная зона столицы. В Кокшетау активно застраивается новый микрорайон «Сарыарка». С 2013 года здесь построены 35 многоквартирных домов, в рамках госпрограммы «Нұрлы жер» возводятся еще 12 многоэтажек, 10 из которых намечены к сдаче в нынешнем году.

В 2018 году в микрорайоне открылась новая IT-школа-лицей на 900 мест, а в 2020-м начнется строительство детского сада на 280 мест.

В нынешнем году начато строительство объездной дороги, возводится автомобильный мост через реку Кылшакты.

Идет строительство и современного дворца «Болашақ сарайы», где в 2020 году планируется провести ключевые мероприятия XVII Форума межрегионального сотрудни­чества Казахстана и России.

Новый импульс развитию туризма придаст автодорога Щучинск – Зеренда, соединившая две крупные туристические зоны, подчеркнул аким Акмолинской области.

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