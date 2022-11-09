Облаву на секс-притон сняли на видео полицейские Алматы

Очередной притон для оказания интим-услуг удалось выявить полицейским Алматы, сообщает Kazpravda.kz.

Как рассказали в городском департаменте полиции, притон организовали в частном доме в Медеуском районе.

«Салон был выявлен в результате проведения рейдового мероприятия. В момент проверки наших сотрудников в дом, там находлиись восемь женщин, оказывающих интимные услуги.

Хозяин дома, сдавший свое жилище заведомо для занятия проституцией, привлечен к ответственности. А работницы салона подвергнуты административному штрафу за нарушение требований статьи 492 КРКобАП. Они – приезжие, постоянной регистрации в Алматы не имеют», – рассказал начальник Управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.