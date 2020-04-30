Обманул бизнесмена на полмиллиона тенге. Осужден замакима Жетысая

Коллаж: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Обманувшему бизнесмена на 500 тысяч тенге заместителю акима города Жетысай придется оплатить штраф в размере 7 миллионов тенге. Об этом на онлайн-брифинге сообщил заместитель руководителя 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Акуан, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"29 апреля 2020 года приговором Жетысайского районного суда осужден и приговорен к лишению свободы в виде штрафа в сумме 7 млн тенге (с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе) заместитель акима города Жетысай Туркестанской области Смайлов К.Т., который путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами в сумме 500 тысяч тенге за выдачу земельного участка в городе Жетысай для развития малого и среднего бизнеса", – сказал заместитель руководителя 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции.
Он добавил, что в этот же день наказали и акима сельского округа в Жамбылской области за халатность в работе.
"В этот же день судом Мойынкумского районного суда осужден и приговорен к лишению свободы сроком на 1 год (с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе) аким Бирликского сельского округа Мойынкумского района Жамбылской области Мусакулов Т., который, заведомо зная о не завершении строительных работ по благоустройству парка имени Асанбаева в Бирликском сельском округе, подписал акт выполненных работ с недостоверными сведениями, а также перечислил денежные средства, выделенные в рамках программы "Развитие регионов 2020". Тем самым он причинил ущерб государству в размере более миллиона тенге", – заключил Данияр Акуан.