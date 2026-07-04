Обнимаю с любовью

Ровно 30 лет назад я приехала в Астану. Впрочем, тогда это была Акмола – совсем еще юная, немного провинциальная.
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