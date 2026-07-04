Обнимаю с любовью

Колонка обозревателя
Инеш Бержанова

Ровно 30 лет назад я прие­хала в Астану. Впрочем, тогда это была Акмола – совсем еще юная, немного провинциальная.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Разве могла я предположить, что когда-нибудь именно в этом городе возведут высоченное здание «Абу-Даби Плаза», появится океанариум за три тысячи километров от океана, возведут «Хан-Шатыр» с его пляжем, и это в 40-градус­ные морозы? А бегущий над головами поезд, многим уже полюбившийся ЛРТ?

…Помню холодный декабрь 1997-го. Я училась тогда еще в педагогическом институте, который лишь несколько лет спустя стал ЕНУ им. Льва Гумилева. Нас собрали на старой площади возле бывшего ЦУМа. Хотя и площадь тогда не называли старой, поскольку других в Акмоле еще не было. На студентов, вполне предсказуемо, возложили «серьезную» миссию – мы приветствовали, размахивая флажками, официально переезжавшего Президента.

А следующим летом прошла презентация Астаны. И молодежь, разумеется, вновь оказалась в центре событий. Нам довелось участвовать в шоу-программе, которая развернулась на стареньком стадионе им. Мунайтпасова. Ни в какое сравнение он не идет с тем спорткомплексом, что теперь возведен на перекрестке Женис и Кенесары.

А какое устроили представление! Специально для этого пригласили известных продюсеров, режиссеров, и они отработали на отлично. Хотя, наверное, нам, 18-летним девушкам и парням, больше запомнилась не презентация, а ежедневные репетиции перед днем Х, шутки, веселье, знакомства, плавно перетекающие в продолжительные прогулки…

В семейном архиве есть видео­запись со дня моего бракосочетания. То был сентябрь, 2004 год. Наш свадебный, скромный по современным меркам, кортеж едет по левобережью. С одной стороны здание «Элеватора», с другой – пыль, спецтехника, габаритные стройматериалы. А где-то вдали виднеется «Байтерек». Это сейчас он уже затерялся в многоэтажном граните, а в те времена возвышался один среди стройки.

Помните, целый район тогда в городе выделили под СЭЗ? И строительство в этой зоне не прекращалось ни на минуту. Все делали мегаускоренными темпами. А жители только и успевали восторгаться, когда появлялись все новые здания, воплощающие в себе передовые решения архитектуры.

Одной из первых была построена резиденция Акорда. Потом возвели Дворец Мира и Согласия. К слову, то был проект британского архитектора Нормана Фостера. А уже после здесь появились Дворец Независимости, Центральный концертный зал «Казахстан», «Хан Шатыр», Триумфальная арка, Большая мечеть Астаны.

Красивых локаций теперь в столице хоть отбавляй. И те, кто сюда приезжает лишь ненадолго, спешат делать селфи на фоне известных достопримечательностей и не только. Но чтобы почувствовать город и полюбить, нужно прожить с ним какую-то часть своей жизни.

Да, Астана – это не Алматы. Зимой здесь бывает по-настоящему холодно. А летом, стоит лишь забрести в отдаленный от центра район, можно наткнуться на полчища комаров. Но даже при этом я очень скучаю, уехав всего лишь на несколько дней. И знаете, что я заметила? Когда приезжаю домой, не задерживаюсь в квартире. Мне хочется поскорее выйти на улицу, прогуляться, чтобы… обнять свой любимый город – такой настоящий, родной.

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#Астана #город #столица #День столицы

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