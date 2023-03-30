Обновление начинается с идеи

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Наталья Денисова

В Кызылорде меценат взял местный колледж в доверительное управление и, вложив в обновление
материально-технической базы более полутора миллиардов тенге, постепенно
осовременил его.

Ранее Сейткали Алшинбаев открыл в областном центре детские сады «Шұғыла», «Нұр-Шұғыла», а также интеллектуальную школу Zerde. А в 2021 году он получил Кызылординский колледж строи­тельства и бизнеса в доверительное управление и со временем привел учебное заведение в соответствие с современными требованиями: обновил помещения, оборудование, учебные пособия, мебель. Работает предприниматель и над созданием в колледже дополнительных учебно-производственных мастерских, лабораторий, современных спортплощадок и общежития для студентов.

– В августе 2021 года сроком на пять лет Алшинбаев взял в доверительное управление образовательное учреждение – Кызылординский колледж строительства и бизнеса имени Смагула Искакова, который был построен более чем 60 лет назад, – поделились подробностями в областном филиале АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

Долгие годы, кстати, этот колледж работал без ремонта, и его материально-техническая база была сведена на нет. Из 1,7 млрд тенге, потраченных меценатом на реконструкцию и обновление, 350 млн – кредитные средства. Идея субсидируется в рамках программы «Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы», где ставка по кредиту составляет 6%. Фонд «Даму» поддержал проект, предоставив также гарантию в 35% от суммы кредита.

Это первая в регионе инициа­тива в системе образования, когда целый колледж отдан в доверительное управление инвестору.

– К началу текущего учебного года Алшинбаевым выполнена грандиозная работа, – сообщили в «Даму». – Общая полезная площадь колледжа с 1 600 квадратных метров увеличилась до 2 500. Были возведены пристройки к главному входу по всем трем этажам, заметно расширился холл. В колледже дополнительно построено еще более двадцати новых кабинетов и учебных классов. Есть и новый конференц-зал.

В учебном заведении появилась библиотека с фондом в 17 тыс. книг и читальным залом с доступом к электронной литературе. Заработали новые медицинский пункт, IT-класс, аудитория для тестирования студентов.

Сегодня в колледже трудятся десятки педагогов, различные специальности осваивают порядка 500 учащихся. Учиться в современном комфортном колледже у местного населения считается престижным.

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