Обнять родителей спустя четверть века

Общество
53
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В Уральске 25-летняя гражданка США встретилась со своими биологическими родителями, которые считали дочь умершей при рождении.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Эта история началась в 2000 году. Тогда молодая семья из Акжаикского района ждала рождения второго ребенка. Роженицу привезли в роддом областного центра на кесарево сечение. Когда женщина очнулась после наркоза, врачи сказали, что ее ребенок умер. Тело младенца скорбящие родители похоронили в родном селе.

А в ноябре прошлого года им позвонили из США. Известие о том, что дочь жива и здорова, живет в Америке, потрясло родителей. Началась подготовка к ее приезду в Казахстан. Собирали документы, оформляли визу. 28 августа девушка смогла впервые обнять своих биологических родителей и казахскую родню.

Как оказалось, новорожденную девочку удочерила пара из США. Приемные родители не скрывали, что дочка родилась в далеком Казахстане, но так и не смогли объяснить девочке, почему от нее отказались родные мама и папа. Став взрослой, девушка сама решила найти биологических родителей. Помогла в этом бирочка из роддома, которая сохранилась в семейном архиве. Там была указана фамилия роженицы.

У этой истории со счастливым концом есть и темная сторона. Как отметили в департаменте полиции ЗКО, по данному факту проводятся необходимые следственные действия. Ход расследования взят на контроль руководством ведомства. По результатам будет принято окончательное процессуальное решение в рамках действующего законодательства.

Рассказавшая в соцсетях эту историю национальный тренер ООН по правам человека, член правления объединения «Женщины-юристы Казахстана» Лейла Онлаш в своем посте отметила, что «такие преступления не совершаются в одиночку. За этим стоят целые сети».

#уральск #США #роддом #усыновление

Популярное

Все
Обеспечить законодательную основу реализации Послания
Политические реформы и цифровой суверенитет
Контуры будущего определены
Там, где готовят востребованных специалистов
А лаборатория-то зеленая!
Чтобы не попасться «черным финансистам»
Это где-то рядом с юртой: мед, кумыс, перепела
Реабилитационный центр открылся в Сауране
Ждут сельчане новоселья
Обнять родителей спустя четверть века
Фальшивый конструктор
Прочти 15 книг – получи миллион
35 школ Атырауской области остались без директоров
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Смена графика работы в Астане: что изменится
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
Учение с увлечением
Бой Алмахан — Топурия решит судьбу лучшего бойца UFC
Мост обрушился после ремонта
Караганда отпраздновала 30-летие Конституции
Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Португалии
По лучшим мировым стандартам
Токаев направил телеграмму Си Цзиньпину
В Кызылординской области началась уборка риса
«День сурка» по-казахски: как прошла закрытая премьера фильма Qaitadan в Астане
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
В Кокшетау запустили водоочистные сооружения
На пути к е-экономике будущего
Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад в Пекине
В Аккайын пришел природный газ
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Сегодня – День спорта
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

В рамках программы «Ауыл құтқарушылары» в селах открываются…
Цель – процветание страны, улучшение качества жизни народа
В АДГС состоялось торжественное мероприятие ко Дню Конститу…
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]