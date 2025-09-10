Эта история началась в 2000 году. Тогда молодая семья из Акжаикского района ждала рождения второго ребенка. Роженицу привезли в роддом областного центра на кесарево сечение. Когда женщина очнулась после наркоза, врачи сказали, что ее ребенок умер. Тело младенца скорбящие родители похоронили в родном селе.

А в ноябре прошлого года им позвонили из США. Известие о том, что дочь жива и здорова, живет в Америке, потрясло родителей. Началась подготовка к ее приезду в Казахстан. Собирали документы, оформляли визу. 28 августа девушка смогла впервые обнять своих биологических родителей и казахскую родню.

Как оказалось, новорожденную девочку удочерила пара из США. Приемные родители не скрывали, что дочка родилась в далеком Казахстане, но так и не смогли объяснить девочке, почему от нее отказались родные мама и папа. Став взрослой, девушка сама решила найти биологических родителей. Помогла в этом бирочка из роддома, которая сохранилась в семейном архиве. Там была указана фамилия роженицы.

У этой истории со счастливым концом есть и темная сторона. Как отметили в департаменте полиции ЗКО, по данному факту проводятся необходимые следственные действия. Ход расследования взят на контроль руководством ведомства. По результатам будет принято окончательное процессуальное решение в рамках действующего законодательства.

Рассказавшая в соцсетях эту историю национальный тренер ООН по правам человека, член правления объединения «Женщины-юристы Казахстана» Лейла Онлаш в своем посте отметила, что «такие преступления не совершаются в одиночку. За этим стоят целые сети».