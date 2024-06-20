Оборот криптовалюты в Казахстане составил $4,1 млрд

Такие данные со ссылкой на мировую аналитическую компанию Chainalysis привели в Агентстве по финансовому мониторингу, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Вопросы противодействия использованию цифровых активов в противоправных целях обсудили участники Межведомственного совета, прошедшего под председательством главы АФМ Дмитрия Малахова.

«Использование криптоинструментов в Казахстане имеет большие обороты. Так, согласно данным мировой аналитической компании Chainalysis, криптооборот в нашей стране составил 4,1 млрд долларов США. Однако мировое сообщество, в том числе организация FATF, признает отсутствие полного и согласованного регулирования в мире», - говорится в пресс-релизе.

В заседании МВС приняли участие представители финрегуляторов, правоохранительных и уполномоченных органов, ассоциации, представляющие интересы поставщиков услуг цифровых активов.



В своем докладе председатель АФМ Д.Малахов отметил важность обсуждаемого вопроса.

«Международная организация FATF держит на особом контроле реализацию соответствующих мер, и нам необходимо показать и доказать мировому сообществу, что мы делаем все, чтобы устранить риски», - сказал он.

АФМ проведена секторальная оценка рисков в сфере оборота цифровых активов, выявлены риски использования платежных услуг банков второго уровня, внутреннего контроля и приостановки операций по переводу в пользу нелицензированных глобальных криптобирж.



Стороны затронули вопросы безопасности использования приобретенных через банковские каналы цифровых активов, меры, применяемые в отношении платежных организаций, замешанных в противоправных схемах и отметили важность комплексного подхода всех участников антиотмывочной системы. Обсуждены возможные уточнения норм действующего законодательства в части определения «оборота цифровых активов».



По результатам заседания МВС будет принят план совместных мероприятий.