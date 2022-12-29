Обошлось без нокаутов

Караганда считается не только угольной, но и боксерской столицей Казахстана. Такую славу она завоевала благодаря своим спортсменам-чемпионам: Василию Жирову, Серику Нурказову, Серику Сапиеву, Геннадию Головкину. Надо сказать, что город поддерживает и продвигает свой спортивный имидж. Недавно здесь состоялся международный турнир памяти заслуженного тренера КазССР Галыма Жарылгапова. В нем приняли участие 139 казахстанских и иностранных спортсменов, в числе которых боксеры из Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Камбоджи и Кубы.

В качестве почетных гостей на турнир приехали звезды мирового спорта: именитый советский боксер Валерий Рачков, чемпион мира среди профессионалов Георгий Канделаки и олимпиец-кубинец Роландо Гарбей. Последнему исполнилось 75 лет, но он находится в хорошей физической форме и продолжает тренировать юных спортсменов. Гость с Острова свободы привлек внимание начинающих боксеров, которые с удовольствием фото­графировались с легендой мирового бокса.

– Считаю, что в Казахстане давно сформировалась собст­венная школа профессионального бокса. И она не хуже кубинской, – сказал обладатель серебряной и бронзовой олимпийских медалей Роландо Гарбей. – Я хочу обратиться к детям. Призываю всех заниматься спортом – любым, а не только боксом. Это лучше, чем бесцельно тратить время на улице.

Почетным гостем соревнований стал и олимпийский чемпион Серик Сапиев. В юности он и Гена Головкин участ­вовали в турнире памяти Галыма Жарыл­гапова, который проводится в Караганде с 1984 года.

– Впервые я участвовал в этом турнире, когда мне было 17 лет, – вспоминает Серик Сапиев. – Выступал в весовой категории до 51 килограмма. Помню, что волновался. Дошел тогда до полуфинала, но, к сожалению, проиграл. Тогда я набирался опыта. Благодаря этому турниру хорошо подготовился на чемпионат Казахстана.

Нынешние соревнования проходили в карагандинском Центре бокса имени Серика Сапиева. Согласно правилам IBA, поединки проводились в 18 весовых категориях. В них участвовали не только мужчины, но и девушки. Турнир прошел на высоком квалификационном уровне. Нокаутов судьи не зафиксировали. Серьезных травм никто не получил.

Турнир длился четыре дня. Его победителями стали боксеры из Азербайджана. Они завоевали пять золотых, столько же бронзовых и две серебряные медали. Второе общекомандное место заняли карагандинцы, а третье досталось кубинцам.

В женском боксе лучшими признаны карагандинки. Они вырвали у соперниц четыре «золота», одно «серебро» и одну «бронзу». Спортсменки из области Жетысу поднялись на вторую ступень пьедестала, а спортсменки из Павлодара – на третью. Победителей наградили дипломами, медалями и денежными призами.