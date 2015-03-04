Свежий выпуск Обойдемся без сокращений Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

На сегодня заключено 1 813 таких соглашений. В соответствии с ними работодатели должны делать все возможное, чтобы не сокращать штатное расписание и не отправлять сотрудников в неоплачиваемые отпуска. Срок действия меморандумов рассчитан на два года – с 2015 по 2017-й.

Аналогичные документы подписывались и в прошлом году, и, стоит сказать, это себя оправдало. Удалось обеспечить стабильность экономики региона, повысить производительность труда и улучшить благосостояние жителей региона. К примеру, за последние три года средний уровень заработной платы вырос в 1,3 раза. Существенно снижены показатели безработицы.