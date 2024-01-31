Образование: в ожидании перемен

Значимость многообразия

На днях в Президентском центре одновременно прошли заседания четырех рабочих секций Национального курултая: «Культура. Искусство. Духовность», «Образование и наука», «Социально-экономическое развитие» и «Гражданское общество».

На секции «Образование и наука» были озвучены новые предложения и рекомендации. Считаю необходимым поделиться своим видением по развитию этих важнейших сфер.

Сегодня, когда мир стремительно меняется, образование и научные исследования становятся не просто элементами прогресса, но и краеугольными камнями устойчивого развития, процветания нации.

Начну с погони за рейтингами. Казахстан демонстрирует активное участие в престижных международных образовательных исследованиях, включая PISA, TIMSS, ICILS и PIRLS, и использует собственный национальный инструмент внешней оценки качества образования – мониторинг образовательных достижений обучающихся.

Этот инструмент ориентирован на оценку уровня грамотности, математических и естественнонаучных знаний. Существует стремление к улучшению показателей в данных ключевых областях.

Несомненно, участие в международных исследованиях оказывает позитивное влияние на национальную образовательную систему, способствуя повышению качества преподавания и обучения. Однако стремление к высоким позициям в рейтингах иногда приводит к недооценке важности других сфер, таких, как творчество, искусство и спорт.

Важно помнить, что образование должно быть многообразным и охватывать различные интересы и потребности учащихся, включая тех, кто стремится к карьере в дизайне или спорте, а не ограничиваться только академическими предметами.

Школьный диссонанс

Что касается трансформации школьных библиотек, отмечу: последние результаты исследования PISA-2022 показали, что уровень читательской грамотности наших учеников низок. И это указывает на необходимость срочных действий.

Для повышения уровня грамотности требуется целостный подход, включающий не только стимулирование интереса к чтению среди учеников, но и вовлечение в этот процесс учителей, родителей. Ключевым аспектом выступает повышение профессионального статуса и условий работы библиотекарей, в том числе посредством повышения заработной платы, что поможет привлечь и удержать квалифицированные кадры.

Современные технологии и ресурсы, интегрированные в модернизированные библиотеки, могут значительно усилить привлекательность чтения. Модернизация библиотечных пространств должна способствовать созданию среды, которая активизирует интерес к чтению и обучению, гарантирует инклюзивный и равноправный доступ к информации, а также поспособствует всестороннему развитию учащихся.

Относительно работы школьных психологов и социальных педагогов надо сказать, что буллинг, кибербуллинг и лудомания представляют собой критические вызовы в контексте школьного образования, требующие комплексного и мультидисциплинарного подхода. Важно осознавать: эти проблемы не только негативно влияют на психологическое и эмоциональное благополучие учащихся, но и могут иметь долгосрочные последствия для их образовательной траектории и социальной адаптации.

В этом контексте ключевым аспектом выступает усиление роли психологической и социально-педагогической поддержки в школьной среде. Необходимо переосмыслить традиционную модель, в которой в школе работает один психолог, и перейти к формированию психологических служб, способных оказывать комплексную поддержку не только ученикам, но и педагогическому коллективу, родителям.

Профессиональное выгорание учителей, семейно-бытовые сложности и другие проблемы, с которыми сталкиваются педагоги, должны рассмат­риваться как важные факторы, влия­ющие на образовательный процесс и психологическое здоровье школьного сообщества. Психологическая поддержка и консультации для учителей и родителей могут значительно повысить качество образования и способствовать созданию здоровой и поддерживающей обучающей среды.

Кроме того, необходимо уделить особое внимание профессиональному развитию и повышению квалификации школьных психологов и социальных педагогов. Это включает в себя не только обучение современным методикам работы с учащимися, но и развитие навыков работы с педагогическими коллективами и родителями, а также освоение новейших подходов к предотвращению случаев суицида, буллинга, кибербуллинга и лудомании.

Автономию – колледжам

Теперь поговорим о ТиПО, в частности об учебных программах технического и профессионального образования. Сотрудничество между колледжами и университетами, направленное на разработку интегрированной учебной программы, представляет собой стратегический шаг к повышению эффективности и качества образовательного процесса.

Целью такого сотрудничества является создание последовательного и гармонично структурированного учебного курса, который обеспечивает плавный переход студентов от колледжа к университету, минимизируя при этом дублирование учебных материалов. Это не только улучшает общий опыт обучения, но и способствует более глубокому усвоению знаний.

Важным аспектом в данном процессе выступает также актуализация классификатора специальностей и квалификаций технического и профессио­нального образования. Документ, безусловно, является важным шагом в структурировании образовательной системы, предоставляя четкую классификацию специальностей по различным уровням обучения.

Однако при более внимательном рассмотрении возникают вопросы относительно актуальности некоторых специальностей, учитывая динамический характер современного рынка труда. Примеры специальностей, таких, как «каллиграфия», «офис-менеджер», «продавец», «агент по бронированию и продаже авиаперевозок», «официант», «старшая горничная», вызывают вопросы.

Эти профессии хотя и важны, могут не полностью соответствовать требованиям современного экономического контекста. И впрямь: насколько необходимо готовить продавцов за счет государственного образовательного заказа?

Необходимо обновлять классификатор. При этом обновление должно учитывать тренды и потребности современного рынка труда, отраженные в атласе новых профессий и компетенций. Например, в свете растущего спроса на цифровые профессии такие специальности, как мобилография, таргетология и SMM-маркетинг становятся все более востребованными. Их интеграция в учебные программы колледжей не только обеспечит студентов актуальными и практическими навыками, но и значительно повысит конкурентоспособность молодежи на рынке труда.

Относительно финансирования ТиПО следует вновь напомнить, что оно производится по приказу министра образования и науки РК от 27 ноября 2017 года «Об утверждении Методики подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и обу­чения, среднего образования, а также технического и профессионального, послесреднего образования с учетом кредитной технологии обучения», которое не покрывает реальных затрат организаций образования.

Так, стоимость обучения в 2023 году в организациях дошкольного образования составила 461 890 тенге, в ТиПО – 405 040, а в вузе на бакалавриат – 1 000 000 тенге. При этом затраты в организациях ТиПО значительно выше, чем в дошкольном образовании, где для обучения одной группы в 25 человек по факту используются дваиндивидуальных помещения, общий для всех актовый и спортивный залы.

В ТиПО же для обучения одной группы студентов используется как минимум несколько аудиторий, производственные мастерские, требуется наличие большого количества расходного материала и специальной одежды для организации практических занятий.

На второй план отодвигается из главных задач системы колледжей адаптация и социализация молодежи в возрасте 15–19 лет.

Несколько слов об академической и финансовой самостоятельности. Академическая и финансовая автономия университетов демонстрирует свою эффективность, открывая новые горизонты для развития и инноваций в образовательной сфере. Этот подход не только способствует повышению качества образования, но и обеспечивает университетам большую гибкость в принятии решений, что важно для адаптации к быстро меняющимся требованиям современного мира.

В свете этих положительных изменений крайне важно продолжить работу по расширению академической и финансовой самостоятельности колледжей.

Расширение автономии колледжей позволит им более гибко реагировать на потребности рынка труда, адаптируя учебные программы и курсы для подготовки специалистов, востребованных в различных секторах экономики. Также это даст возможность самостоятельно управлять своими финансами, что может способствовать повышению эффективности расходования ресурсов и привлечению дополнительных инвестиций в образовательную инфраструктуру и научные исследования. Кроме того, автономия укрепит позиции колледжей как полноценных участников образовательного процесса, способствуя развитию инновационных подходов в обучении и управлении.

Время доверять вузам

Не менее важно также продолжить работу по предоставлению автономии вузам. На наш взгляд, если ставится задача коммерциализации научных исследований, то необходимо расширить виды уставной деятельности (включить в нее производство продуктов научно-исследовательской деятельности, услуги по различным видам деятельности, связанным с направлениями исследования и другие.)

Нужно разрешить присуждение степени PhD диссертационным советам при вузах. Сегодня степень присуж­дается Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования, а дипломы выдаются вузами, причем собственного образца.

При этом комитет может отменить решение диссертационного совета только на основании мнения эксперта. В то время как диссертационные советы формируются из числа квалифицированных специалистов в области исследования, более 50% членов которого – приглашенные ученые.

Несколько слов о развитии научного потенциала вузов, модернизации инфраструктуры и сервисов университетов.

Одним из важных факторов повышения мировой конкурентоспособности отечественных вузов является развитая современная инфраструктура. Но, к сожалению, на сегодняшний день большинство вузов республики имеют оставшиеся со времен СССР учебные корпуса и другие объекты инфраструктуры.

Реальность такова, что образование уже не имеет границ, можно его получать в том числе дистанционно в ведущих вузах мира. Поступая в университет, студенты выбирают среду обучения, и если мы хотим, чтобы лучшие из них оставались и учились у нас, то следует создать для них комфортные условия на уровне мировых стандартов. В этом плане стратегической инициативой должно стать формирование современной материально-технической базы университетов, включая строительство и реконструкцию учебных и лабораторных корпусов (по международным стандартам GLP), центров досуга студентов, спортивных сооружений и т. д.

Принятая программа развития университетских корпусов нацелена на развитие университетов в двух городах – Астане и Алматы (ЕНУ и КазНУ).­ Но хотим ли мы привлечь еще больше молодежи в эти мегаполисы, еще больше повысить нагрузку на их инфраструктуру? Может, пойти по пути США, Великобритании и других стран, где большинство сильных вузов­ создавалось­ в регионах?

При выделении средств на науку также следует учесть общемировые подходы, при этом ошибочно копировать модели финансирования стран с развитой индустриальной инфраструктурой, венчурным финансированием и устоявшейся исследовательской средой. В данный момент наша наука нуждается в создании при университетах передовых научных центров, оснащенных современным оборудованием, включая электронные микроскопы, ЯМР-спектрометры, рентгеновские дифракторметры, суперкомпьютеры и т. д., стоимость которых значительно превышает суммы выделяемых гратов и непосильна для вузов.

То есть большие средства на данном этапе следует направить на укрепление исследовательской инфраструктуры и создание научной среды. Это будет способствовать развитию фундаментальных исследований. На последующих этапах индустриального развития страны фокус должен переместиться на прикладные исследования. Далее по мере формирования пула практических решений и применений научных разработок уже должно расти финансирование опытно-конструкторских работ и коммерциализации технологий.

Не менее значима и национальная подписка на электронные ресурсы научных издательств. Важным для ученых является доступ к научной информации (более 90% которой публи­куется на английском языке).

МНВО РК сделало несколько лет назад первый шаг и организовало для всех вузов национальную подписку на реферативные базы Scopus и Web of Sсiеnce, но она позволяет получить доступ только к аннотациям статей.

Министерству следует сделать следующий шаг и организовать национальную подписку на электронные ресурсы крупнейших издательств (например, Springer или Elsevier). Если мы хотим, чтобы наши ученые проводили качественные исследования, публиковали их результаты в известных структурах, то должны дать им возможность читать бесплатно статьи из мировых изданий.

Многие вузы ввиду дороговизны подписки не смогут этого обеспечить. Коллективная подписка в итоге обойдется дешевле для бюджета отдельного вуза и будет доступна для каждого отечественного ученого.

И еще: имеет значение повышение стоимости государственного гранта по образовательным программам магистратуры. Предлагается пересмот­реть стоимость гранта по образовательным программам магистратуры и привести ее в соответствие с уровнем образования и инфляции.

Так, в настоящее время наблюдается разрыв между стоимостью образовательного гранта бакалавриата (от 714 900 тенге и до 1 млн тенге по приоритетным специальностям) и магистратуры (640 тыс тенге). Для сравнения: средняя сумма гранта на обучение магистра в зарубежном вузе колеблется от 1 500–2 000 евро и выше.

В связи с тем, что обучение в магистратуре включает в себя обязательное прохождение стажировки и исследовательской практики в ведущих вузах Казахстана и⁄или зарубежья, а также с учетом дополнений в п. 20 квалификационных требований, предъявляемых к образовательной деятельности организаций, предоставляющих высшее и⁄или послевузовское образование, об обязательном привлечении зарубежных консультантов (в прежней редакции КВТ предполагалось право выбора и⁄или), действующая на сегодняшний день стоимость гранта, выделяемого на обучение по образовательному уровню «Магистратура», не покрывает данные расходы и не способствует качественному отбору мест для прохождения стажировок, ограничивает возможность выезда магистрантов в ведущие вузы дальнего зарубежья, приглашать зарубежных консультантов и осуществлять достойную оплату их работы.

В Концепции развития высшего образования и науки в Республике Казахстан на 2023–2029 годы обозначено, что будет увеличена стоимость грантов на подготовку магистрантов и PhD докторантов начиная с сентября 2024-го по 2029 год. Для вузов очень важно, чтобы реализация этой задачи началась в соответствии с утвержденным постановлением.

Таким образом реализуется академическая свобода вуза при формировании контингента, при этом повышается его ответственность за качество образования выпускника.