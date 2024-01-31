Образование: в ожидании перемен
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Нурлан Дулатбеков, член Национального курултая, д. ю. н., профессор
В начале нынешнего года Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал газете «Egemen Qazaqstan» обширное интервью, которое стало своеобразным маяком, обозначившим стратегические направления на 2024-й. При этом Президент особо выделил роль Национального курултая, подчеркнув его значимость в качестве уникальной платформы для диалога в духовной сфере. Также он акцентировал важность данной структуры в формировании нового облика нации и обновлении системы ценностей общества.