Общегородской субботник пройдет в столице

Столица
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Дана Аменова
корреспондент

В рамках масштабной экоакции запланирована посадка свыше 1,4 тыс. зеленых насаждений

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В рамках масштабной экологической акции «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка» в эти выходные, 26 апреля в столице пройдет общегородской субботник, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

В рамках субботника планируется очистка территории города от мусора, уборка парков, скверов, дворов, а также прилегающих территорий к объектам торговли, общепита и других организаций.

«Акимат призывает все предприятия города, ОСИ (КСК), субъекты малого и среднего бизнеса, волонтеров и неравнодушных горожан присоединиться к экоакции и выйти на уборку. В рамках масштабной экоакции запланирована посадка свыше 1,4 тыс. зеленых насаждений», – уточнили в городской администрации.

Там же напомнили, что основной целью экоакции является привлечение внимания общественности к вопросам сохранения чистоты на улицах города и формирования экологической культуры.

Внести свой вклад в улучшение благоустройства улиц и дворов могут все желающие жители и организации города. Экоакция начинается с 10.00 часов.

#Астана #акимат #субботник #горожане

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