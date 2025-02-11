Общественники требуют закрыть представительство USAID в Казахстане

Также в своей петиции они требуют запретить ЛГБТ-организации и их финансирование

Фото: epetition.kz

На сайте epetition.kz появилась петиция с требованием закрыть представительство USAID и запретить финансирование ЛГБТ-организаций, передает Kazpravda.kz.

«Одной из трагедий, которая проникла в государство Казахстан извне вместе с суверенитетом, стала пропаганда ЛГБТ-организаций с их мотивированной политикой! Ущерб для нации, нанесённый данными организациями на протяжении нескольких поколений в части пропаганды однополого брака, огромен! Если значительная часть населения не станет создавать традиционные семьи, и без того малочисленной стране может грозить демографический кризис. Воздействуя на сознание подрастающего поколения, эти организации добиваются разрушения традиционных устоев каждого государства», - говорится в петиции, заявителем которой является общественный активист Бағила Балтабаева.

«Президент США Дональд Трамп лично отдал приказ о закрытии организации USAID (агентства США по международному развитию), которая работала в направлении аморальности и в Казахстане. Эта организация прекращает свою деятельность во всех государствах. К примеру, недавно Азербайджан запретил деятельность USAID. Поэтому и в Казахстане мы требуем их запрета и закрытия! 21 января 2025 года президент США Дональд Трамп полностью запретил деятельность и пропаганду ЛГБТ-организаций, а также заявил, что в США теперь признаются только два пола!», - заявила Балтабаева в петиции.

«USAID (агентство США по международному развитию) существует в Казахстане с 1992 года, с тех пор, под прикрытием хорошей репутации, финансировала проекты, направленные на развращение общества изнутри! Кроме того, организация занималась финансированием таких проектов, где восприятие казахстанским обществом гомосексуалистов и трансгендеров, то есть представителей организации ЛГБТ как «правильная норма». К примеру, в период с 2001 по 2024 годы объем финансирования на данное направление составил 2,07 млрд. долл.(!) Финансирование получили очень много организаций, в том числе известные в стране организации, общественные активисты и правозащитники. Согласно информации, опубликованной в СМИ, непосредственно из USAID и через доверительные организации финансировались следующие организации и активисты: «Feminita.kz», «Кадыр-қасиет» ҚБ, «Десента» ҚБ, «Oyan, Qazaqstan», представители ЛГБТ Секербаева Ж., Сержан Г. и многие другие организации и представители ЛГБТ. Известно, что есть много зарубежных организаций, как USAID, в том числе сомнительные организации, такие как: «Фонд Сорос – Казахстан», «Норвежский Хельсинский Комитет», «Фонд имени Фридриха Эберта», «ILGA-Europe», «Фонд Евразия Центральная Азия», «COC Nederland», «NED», «NDI», - говорится в документе.

Заявитель требует полной проверки Правительством РК их финансирования, направлений, целей, деятельности, пропагандисткой работы данных и подобных им организаций!

Основная цель петиции: