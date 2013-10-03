Обсуждены актуальные вопросы

Партийцы обсудили новые задачи по реализации Стратегии «Казахстан-2050» и избрали делегатов на ХV съезд Народно-демократической партии.

С докладом выступил председатель областного филиала партии, аким области Крымбек Кушербаев. Он отметил, что реализация Стратегии «Казахстан-2050» требует масштабной работы, которая должна выполняться совместными усилиями, и рассказал о принимаемых мерах по социально-экономическому развитию региона. Большое внимание было уделено вопросам активизации разъяснительной работы. Также обсуждался на встрече проект политической доктрины «Нур Отан. Созидая будущее!», который нашел полную поддержку у кызылординских партийцев.

Своим мнением на конференции поделились аким сельского округа Сунак-ата Жанакорганского района Азия Кыстаубаева, руководитель компании «Алиакбар Ата Агро», депутат Сырдарьинского районного маслихата Сапар Алиаскар, рыбак из поселка Боген Аральского района Жаксылык Дилжанов и другие нуротановцы. А в завершение встречи был утвержден список делегатов на ХV внеочередной съезд НДП «Нур Отан». От региона в нем примут участие 57 человек.

Юрий ЛИ, Кызылорда