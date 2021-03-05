Обсуждены проекты расширения ТШО

«Шеврон» является крупнейшим иностранным инвестором в Казахстане с активами в трех крупных проектах – Тенгиз (50%), Карачаганак (18%) и Каспийский трубопроводный консорциум (15%).

В 2020 году объем добычи сырой нефти на ТШО составил 26,5 млн тонн. Осуществлены прямые финансовые выплаты государству в размере 6,6 млрд долларов, закуплены товары и услуги казахстанских поставщиков на сумму более 3,5 млрд долларов.

Газ ТШО является сырьем для двух крупных газохимических проектов по производству полипропилена (мощностью 500 тыс. тонн в год) и полиэтилена (1,25 млн тонн в год) в Атырауской области.

Стороны обсудили реализацию проекта будущего расширения «Тенгизшевройл» (ТШО), по завершении которого ТШО увеличит добычу до 12 млн тонн в год в 2023 году, что в совокупности составит порядка 39 млн тонн в год.

Во встрече приняли участие министр энергетики Нурлан Ногаев и председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев.