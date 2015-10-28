Обсуждены рекомендации ООН Свежий выпуск 467 Ольга ФАЙНШТЕЙН

Как сообщила пресс-служба омбудсмена, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества в сфере прав человека между казахстанским национальным правозащитным учреждением и системой ООН. Также шла речь об имплементации международных стандартов и выполнении рекомендаций, данных Казахстану в рамках Универсального периодического обзора и комитетами ООН.

«Рекомендации органов ООН служат важным подспорьем в предметной имплементации передовых стандартов в сфере защиты прав и свобод человека в законодательство республики», – отметил А. Шакиров.

По его словам, офис УВКПЧ в Центральной Азии оказывает значительную поддержку в данном процессе. Положительно отметив осуществляемое на постоянной основе плодотворное двустороннее сотрудничество, А. Шакиров проинформировал коллегу о ходе реализации обсуждаемых рекомендаций, касающихся деятельности омбудсмена. В частности, его институционального развития, совершенствования Национального превентивного механизма.

В свою очередь Э. да Кошта отметила важность информации омбудсмена для определения актуальных вызовов, стоящих перед нашей страной в обсуждаемой сфере. По мнению участников встречи, эффективное выполнение рекомендаций в сфере прав человека требует активизации общих усилий со стороны государственных органов, гражданского общества и учреждений ООН.

По итогам встречи стороны выразили общее мнение о необходимости продолжения плодотворного сотрудничества.



