Обучить, чтобы лечить

В 2023 году на практику за рубеж планируется отправить 21 врача по специализациям материнства и детства, онкологии, травматологии, кардио­логии, анестезиологии и реанимации. За последние годы в данных направлениях появились передовые технологии, которые должны начать работать на здравоохранение региона.

– В этом году шесть наших специалистов прошли обучение в Латвии по особенностям лечения хронической сердечной недостаточности, – рассказал главный врач городской больницы № 4 Усть-Каменогорска Сергей Попов. – Скоро к нам приедут латвийские менторы – анестезиолог, эндоскопист и помощник врача. Они покажут, как работать командой, и проконтролируют знания, которые перенимали наши врачи.

Одновременно идет оснащение медицинских учреждений. Например, на сегодня онкологическая служба области полностью укомплектована высокотехнологичным оборудованием. В ближайшее время специализированный онкоцентр получит также ПЭТ-КТ – аппарат, сочетающий возможности позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии для диагностики онкозаболеваний с высокой долей точности.

Еще один значимый проект – строительство центра гематологии. По проекту медучреждение рассчитано на 146 коек, оно будет специализироваться на диагностике и лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы и крови. В настоящее время 13 специалистов разного профиля, в том числе гинекологи, гематологи, врачи-лаборанты, пульмонологи, проходят необходимую практику в зарубежных клиниках.

Программа повышения квалификации медиков в ведущих зарубежных медцентрах действует в ВКО с 2017 года. За это время обучение и практику в Германии, Израиле, Латвии, Польше, Великобритании и России прошли почти 400 врачей.