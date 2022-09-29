Виноваты дети?

Обустроенные в Жезказгане всего год назад десять детских площадок уже пришли в негодность. Жители

дворов-«счастливчиков» считают их опасными для детей.

...На детской площадке возле многоэтажки по улице Пушкина, 23, играют дети из двенадцати рядом стоящих жилых домов. Новые качели и горки родители малышей ждали давно. В 2021 году мечта сбылась, однако радость длилась недолго.

Яркие пластиковые детали не выдержали испытаний погодными условиями. Горка сломана, покрытие из тканного полотна обод­рало ветром еще до зимы. Деревянные конструкции ломаются, краска с них исчезла.

Первое время жители домов пытались как-то починить конструкции самостоя­тельно – заменили на качелях одну из цепей, пытались приладить отколовшийся пластиковый спуск на горке. Но все их старания были безуспешны.

– В прошлом году установили детскую площадку, а сегодня на нее смотреть невозможно, – говорит жительница дома Динара Конусова. – У меня четверо детей, а играть им негде. Говорят, что это ребятишки ломают, но в городе много таких площадок установлено, и все пришли в негодность за год.

Ее поддерживает и соседка Гульзейнеп Кенешпаева.

– В нашем районе много детей, – отметила она. – Хотим, чтобы для них создали нормальные, безопасные условия.

Также местные жители мечтают о футбольном поле и тренажерной площадке для подростков, ведь места хватает.

В мае этого года жильцы нескольких близлежащих домов обратились в КСК «Уют-2007» с просьбой посодействовать в ремонте площадки. Председатель сняла видео и пообещала передать в отдел ЖКХ, однако вопрос так и не решился. В сентябре жители вновь подняли вопрос о ремонте или полной замене игровых конструкций.

В городском отделе ЖКХ сообщили, что официальных жалоб на все 10 площадок, которые устанавливал подрядчик ТОО «Жезказганавтотранссигнал», от жезказганцев не поступало. Гарантийный срок уже истек. Почему на такой важный объект благоустройства дают годовую гарантию – вопрос открытый. Тем не менее в отделе ЖКХ поделились списком адресов, где подрядчик установил аналогичные площадки, и контактами его представителя.

После адресной проверки я убедилась, что лишь три из них более-менее уцелели. На оставшихся восьми сломаны или пластиковые детали, или деревянные конструкции. Или то и другое.

Стоит отметить, что подрядчик претензии к качеству работ категорически напрочь отвергает. Мол, задача ТОО «Жезказганавтотранссигнал» состояла лишь в том, чтобы установить готовые площадки. Ну а поломки, дескать, это либо дело рук самих детей, либо вандалов, коих в городе предостаточно.

Впрочем, плохое качество дешевых детских площадок налицо. Экономия на детях обошлась бюджету в 28 млн тенге, так как конструкции требуют уже не ремонта, а полной замены.

Детские площадки должны быть безопасны, согласен новый аким Жезказгана Кайрат Шайжанов. Но в тех дворах, где в прошлом году были установлены площадки, новые устанавливать не будут, по крайней мере в ближайшие 2–3 года.

– В прошлом году было установлено 29 игровых площадок. К сожалению, они не очень хорошего качества, – отметил он. – На одного из подрядчиков был подан иск в суд для исполнения гарантийных обязательств.

В нынешнем году отделу ЖКХ поручено составить список дворов, где необходимо установить детские площадки. В Жезказгане 278 дворов, в 177 из них игровые зоны требуют обновления.

В будущем в городе будут устанавливать детские площадки совершенно другого уровня. Стоимость каждой – около 30 млн тенге. Как говорится, почувствуйте разницу.

– Уверен, к качеству площадок претензий не будет, – сказал аким Жезказгана. – На будущее есть еще 110 заявок от жителей города, собранных КСК, где они в деталях разъяснили, как именно хотели бы благо­устроить свои дворы.

Стоит отметить, что вмес­те с дорогостоящими детскими площадками будут решаться вопросы безопас­ности – установка освещения и камер видеонаблюдения. Что касается жалоб на некачественные детские площадки, то по адресу, откуда поступила жалоба, подрядчик согласился исправить поломки и исправить недочеты.