Обуздать силу ветра

Энергетика
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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Местные исполнительные власти провели переговоры о взаимовыгодном сотрудничестве с потенциальным инвестором – компанией Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов, одной из крупнейших в сфере возобновляемой энергетики.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сторонами рассмотрены перспективы осуществления масштабного инвестиционного проекта по строительству на территории региона очередного источника зеленой энергии – ветряной элект­ростанции мощностью 1 ГВт. Предполагаемый объем финансовых вливаний составит 1,4 млрд долларов.

На сегодняшний день между правительствами Казахстана и ОАЭ ратифицировано соответствующее соглашение, что позволяет говорить о проекте как о приоритетном и стратегически важном для обеих стран. В рамках подготовки к строительству уже ведутся геологические и социально-экологические исследования.

Как сообщил директор по развитию бизнеса и проектов компании Masdar Абдулла Зайед, осуществление проекта позволит существенно укрепить энергетическую безопасность Казахстана, а также обеспечить стабильное электроснабжение южных регионов республики.

– Нами уделяется особое внимание вопросам местного содержания: в строи­тельстве станции будут задействованы казахстанские специалисты. Кроме того, компания готова поддерживать социальные инициативы, направленные на улучшение качества жизни местного населения, – заверил представитель арабской энергетической компании.

Для Жамбылской области ветряная электростанция – не первый подобный опыт. Регион обладает большим потенциалом в сфере возобновляемых источников энергии, особенно ветряной. Реализация столь масштабного проекта создаст новые рабочие места, привлечет дополнительные инвестиции и позволит региону выйти на новый уровень развития.

#ОАЭ #станция #ВИЭ

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