Руководству «Самрук-Энерго» поручено завершить модернизацию ТЭЦ-3 в Алматы

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что для выполнения задач Главы государства по дальнейшей индустриализации и цифровизации страны важно вводить новые генерирующие энергомощности, сообщает Kazpravda.kz

Минэнерго и фонду «Самрук-Казына» поручено обеспечить реализацию ключевых проектов энергогенерации в установленные сроки.

«Учитывая имеющийся потенциал в углехимии, поручаю активизировать работу по увеличению частных инвестиций в проекты по переработке угля, а также расширению мер поддержки потенциальных инвесторов. Развитие экономики страны требует наращивания энергетических мощностей для дальнейшей индустриализации и цифровизации страны, обеспечения растущих потребностей инфраструктуры», – подчеркнул руководитель Правительства.

Олжас Бектенов напомнил о персональной ответственности руководителей Министерства энергетики и Фонда «Самрук-Казына» за своевременный ввод в эксплуатацию Алматинских электростанций, а также парогазовой установки в Туркестанской области.

«Руководитель “Самрук-Энерго” Кайрат Максутов, на прошлой неделе министр энергетики посетил Алматы и проинспектировал ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Ситуация по ТЭЦ-3 неудовлетворительная. Темпы работы очень низкие. Если не закончите до конца года, будет рассматриваться вопрос о вашей личной ответственности. Возьмите на ежедневный контроль», – поручил Премьер-министр.

Также для достижения плановых показателей по добыче нефти и газа Минэнерго было поручено провести переговоры со всеми недропользователями и выработать конкретный план действий.