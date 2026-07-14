Руководству «Самрук-Энерго» поручено завершить модернизацию ТЭЦ-3 в Алматы

Энергетика
Дана Аменова
специальный корреспондент

Глава Кабмина установил срок выполнения задач до конца текущего года

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что для выполнения задач Главы государства по дальнейшей индустриализации и цифровизации страны важно вводить новые генерирующие энергомощности, сообщает Kazpravda.kz 

Минэнерго и фонду «Самрук-Казына» поручено обеспечить реализацию ключевых проектов энергогенерации в установленные сроки.

«Учитывая имеющийся потенциал в углехимии, поручаю активизировать работу по увеличению частных инвестиций в проекты по переработке угля, а также расширению мер поддержки потенциальных инвесторов. Развитие экономики страны требует наращивания энергетических мощностей для дальнейшей индустриализации и цифровизации страны, обеспечения растущих потребностей инфраструктуры», – подчеркнул руководитель Правительства.

Олжас Бектенов напомнил о персональной ответственности руководителей Министерства энергетики и Фонда «Самрук-Казына» за своевременный ввод в эксплуатацию Алматинских электростанций, а также парогазовой установки в Туркестанской области.

«Руководитель “Самрук-Энерго” Кайрат Максутов, на прошлой неделе министр энергетики посетил Алматы и проинспектировал ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Ситуация по ТЭЦ-3 неудовлетворительная. Темпы работы очень низкие. Если не закончите до конца года, будет рассматриваться вопрос о вашей личной ответственности. Возьмите на ежедневный контроль», – поручил Премьер-министр.

Также для достижения плановых показателей по добыче нефти и газа Минэнерго было поручено провести переговоры со всеми недропользователями и выработать конкретный план действий.

#модернизация #Самрук-Энерго #ТЭЦ-3

Популярное

Все
Токаев прибыл в Доху выразить соболезнования эмиру Катара
В Казахстане впервые проходит военно-инженерный чемпионат Shaiqas 2026
Курс на укрепление стратегического партнерства
Подписан контракт на переработку рения
Рассмотрены вопросы правового регулирования
Нуржан Жумабай – чемпион мира
Важное испытание пройдено
Стандарты разные нужны
«Ордабасы» потерпел первое поражение в сезоне
Сохранить ДНК нашей государственности
Преемственность государственно-политических традиций
Турнир FIDE – в Алматы
У нас 13 финалов!
Европейское трио и Аргентина
В контексте новой электоральной повестки
Арии взлетали выше фонтанов!
Строки, рожденные жизнью
Шесть наград Ордоса
Лето возможностей
Пространство для созидания открыто
Дан старт строительству автострады
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
В Астане состоялся творческий вечер Бауыржана Макаева
Мировой финал в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Стеклянные стены и ракетки без струн
Многодетной матери мешали получить госнаграду в Мангистауской области
Берик Асылов переназначен генпрокурором
Вопросы к ФИФА и дубль Холанда
Какая рыба водится в системе Е-fish?
Разъяснение Конституционного Суда имеет сугубо нормативно-правовой характер - Карин
Деньги – почте, газеты – в никуда
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Предлагал взятку следователю: директора предприятия задержали в области Ұлытау
Студенты разработали более 400 ИИ-проектов в рамках программы AI-Sana
Доступ к сырью плюс преференции СЭЗ
Казахстан выиграл право на проведение 7 чемпионатов мира в 2026–2027 годах
Роналду не сдержал слез после последнего матча
Конституционный Суд разъяснил порядок применения норм о кратности назначения и избрания ряда должностных лиц
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Когда спадет жара в Казахстане
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики

Читайте также

Казахстан изучил технологии добычи урана и производства яде…
Министр энергетики потребовал ускорить модернизацию алматин…
Правительство выделило около 650 млн теңге на строительство…
392 попытки незаконного перемещения ГСМ пресекли в Казахста…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]