Статьи Обвинения обоснованны Ольга ФАЙНШТЕЙН

Пресс-службой Генеральной прокуратуры РК распространено сообщение, в котором выражается позиция ведомства относительно приговора, вынесенного на днях Земельным судом по уголовным делам Вены в отношении Альнура Мусаева и Вадима Кошляка. В нем, в частности, говорится, что в рамках данного судебного процесса указанные лица обвинялись в совершении на территории Казахстана в 2007 году похищения и убийства отдельных должностных лиц АО "Нурбанк".



Согласно имеющейся информации, присяжные заседатели оправдали А. Мусаева и В. Кошляка по обвинению в совершении убийства Ж. Тимралиева и А. Хасенова. Также ими Кошляк был оправдан по обвинению в похищении Хасенова, но признан виновным в похищении Тимралиева. С учетом вердикта присяжных судом В. Кошляку назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, из которых 16 месяцев – условно.



Перечисленные выше обвинения предъявлены А. Мусаеву и В. Кошляку по результатам расследования, проведенного прокуратурой Вены.



"Следует отметить, что в ходе расследования прокуратура города Вены неоднократно обращалась к Генеральной прокуратуре РК с запросами об оказании правовой помощи. Запрашиваемая правовая помощь казахстанской стороной была оказана в полном объеме: представлено большое количество документов, передан ряд вещественных доказательств, дана возможность допроса находящихся в Казахстане свидетелей", – указывается в сообщении. Здесь же отмечается, что "...по результатам проведенного расследования заключение прокуратуры Вены в существенных для дела моментах оказалось идентичным выводам казахстанских следователей".



В связи с этим Генеральная прокуратура РК поддерживает позицию венских коллег и считает предъявленные ею по данному делу обвинения обоснованными и подкрепленными достаточной доказательной базой. Тем не менее производство, осуществляемое австрийскими компетентными органами, с юридической точки зрения является самостоятельным и независимым от расследования, проведенного в Казахстане. Напоминаем, что вступившим в законную силу приговором Алмалинского районного суда Алматы от 15 января 2008 года А. Мусаев был признан виновным в похищении Ж. Тимралиева и А. Хасенова, и ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Этим же приговором В. Кошляк признан виновным в похищении Ж. Тимралиева и А. Хасенова, вымогательстве и хищении имущества, на основании чего ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы.



В соответствии с частью 1 статьи 127 УПК РК вступивший в законную силу приговор обязателен для всех государственных органов, физических и юридических лиц в отношении как установленных обстоятельств, так и их правовой оценки.



При этом и А. Мусаев, и В. Кошляк правоохранительными органами Казахстана обвиняются также в убийстве Ж. Тимралиева и А. Хасенова, однако досудебное расследование по соответствующему уголовному делу не завершено. Оно было возбуждено в 2011 году после обнаружения тел потерпевших и приостановлено в связи с нахождением обвиняемых за пределами Казахстана.



"Таким образом, независимо от решения, принятого Земельным судом по уголовным делам Вены, Генеральная прокуратура РК продолжает исходить из того, что А. Мусаев и В. Кошляк совершили преступление в отношении Ж. Тимралиева и А. Хасенова и должны понести уголовное наказание, соответствующее тяжести этого деяния", – подчеркивается в пресс-релизе.



"На основании изложенного Генеральная прокуратура РК выражает несогласие с решением Земельного суда по уголовным делам Вены, вынесенным по выдвинутым против А. Мусаева и В. Кошляка обвинениям, – отмечается в пресс-релизе. – Наряду с этим Генеральная прокуратура РК заявляет о том, что меры по обеспечению неотвратимости назначенного судами РК наказания будут приниматься и впредь в полном объеме и в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан и нормами международного права".



Кроме того, сообщается, что упомянутое выше решение Земельного суда было сразу же после оглашения обжаловано прокуратурой Вены и адвокатами потерпевших. "Принимая во внимание то, что этот судебный акт не вступил в законную силу, а также беспрецедентную предвзятость, проявленную при рассмотрении дела председательствовавшим судьей А. Бемом, и допущенные им грубые процессуальные нарушения, Генеральная прокуратура РК выражает надежду на постановление законного, обоснованного и справедливого приговора вышестоящими судебными инстанциями Австрийской Республики".



Напомним, Вадим Кошляк был признан виновным в том, что он с 31 января по 9 февраля 2007 года в Алматы совместно с Рахатом Алиевым и другими участниками противоправно удерживал в плену Жолдаса Тимралиева. Под предлогом заманив потерпевшего в помещение руководства "Нурбанка" в офисном здании "Кен дала", они удерживали Тимралиева там против его воли, унижали, допрашивали, угрожая и истязая.