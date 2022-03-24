Вор-карманника, обворовавшего детей, задержали полицейские в городе Алматы, передает Kazpravda.kz.

Мужчина опустошал карманы в основном женщин и школьников.

«Во время отработки по профилактике краж в общественном транспорте на одном из маршрутов с поличным задержан гражданин Д. 1989 года рождения.

Злоумышленник из кармана ребёнка «умыкнул» смартфон. Мобильное устройство изъято и возвращено родителям школьника», – рассказал заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

В настоящее время проводится досудебное расследование по уголовной статье «Кража», которое поручено следователям отдела полиции при УП Медеуского района.

Подозреваемый с санкции следственного суда взят под стражу.

Выясняется причастность уроженца Алматинской области к совершению других аналогичных преступлений.