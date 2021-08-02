Объявленных в международный розыск за разбой арестовали в Актобе

Группа разбойников, напавшая на охранников ТОО, задержана полицией Актобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Вечером 14 февраля на канал "102" дежурной части ОП Мартукского района поступил звонок, в котором сообщалось, что четверо неизвестных, находясь в поселке Жайсан, незаконно проникли в съемный дом и, применяя насилие и оружие, совершили разбойное нападение на троих охранников одного из ТОО. Злоумышленники открыто похитили сумку, где находилось 7 млн тенге. Сразу после они скрылись с места происшествия на автомашине Daewoo Nexia", - напомнили в полиции.
По "горячим следам" сотрудники криминальной полиции задержали двух подозреваемых, а двоим удалось скрыться. Они были объявлены в межгосударственный розыск.
28 июля в ходе розыскных мероприятий полицейские задержали беглецов в Актобе. Подозреваемые были водворены в ИВС УП города. По данному факту проводится досудебное расследование ст.192 ч.4 п.2 УК РК "Разбой".
"Вечером 14 февраля на канал "102" дежурной части ОП Мартукского района поступил звонок, в котором сообщалось, что четверо неизвестных, находясь в поселке Жайсан, незаконно проникли в съемный дом и, применяя насилие и оружие, совершили разбойное нападение на троих охранников одного из ТОО. Злоумышленники открыто похитили сумку, где находилось 7 млн тенге. Сразу после они скрылись с места происшествия на автомашине Daewoo Nexia", - напомнили в полиции.
По "горячим следам" сотрудники криминальной полиции задержали двух подозреваемых, а двоим удалось скрыться. Они были объявлены в межгосударственный розыск.
28 июля в ходе розыскных мероприятий полицейские задержали беглецов в Актобе. Подозреваемые были водворены в ИВС УП города. По данному факту проводится досудебное расследование ст.192 ч.4 п.2 УК РК "Разбой".