Фото пресс-службы МИД РК
Международное сотрудничество , Общество , В мире
Объявлены победители конкурса "Новый Казахстан глазами зарубежных СМИ"

В Министерстве иностранных дел РК подвели итоги конкурса «Новый Казахстан глазами зарубежных СМИ», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Членами жюри конкурса, проходившего в этом году в седьмой раз, стали заместитель министра иностранных дел Роман Василенко, президент Клуба главных редакторов Бибигуль Жексенбай и председатель правления АО «Национальная компания «Kazakh Tourism» Талгат Аманбаев.

Жюри рассмотрело более 50 заявок с материалами иностранных журналистов и блогеров из 40 стран мира, которые вышли в свет за последние 12 месяцев. Материалы претендентов были опубликованы в газетах, журналах, онлайн-изданиях, популярных интернет-платформах, блогах, а также в виде подкастов.

Среди затронутых тем – международные отношения, история, культура, туризм, здравоохранение, спорт, ядерное разоружение, возобновляемые источники энергии и другие. Значительное внимание зарубежные СМИ уделили в этом году системным изменениям, происходящим в стране с начала 2022 года, политическим, экономическим и социальным реформам в рамках парадигмы «Нового Казахстана».

По решению жюри победителями конкурса стали 7 иностранных авторов.

По региону Северной и Южной Америки лучшей признана статья журналиста Ottawa Life Magazine Донована Маккензи о программе политических реформ в Казахстане.

Среди стран Европы наиболее интересной признана заявка британского блогера Тристана Хьюза, который направил на конкурс эпизод своего подкаста «The Ancients» под названием «Древний Казахстан: золото Великой степи», посвящённый прошедшей в прошлом году в Кембридже выставке археологического наследия сакских племён.

По направлению «СНГ и Евразия» отмечена статья грузинского эксперта Гулбаата Рцхиладзе на тему исторических связей между Казахстаном и Грузией.

В номинации «Азиатско-Тихоокеанский регион» лучшей стала заявка журналиста газеты «The Korea Herald» Санжая Кумара, опубликовавшего статьи на тему инвестиционных возможностей Казахстана и деятельности Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

От стран Ближнего Востока и Африки жюри решило выделить сразу двух претендентов – журналиста марокканских изданий «Le Matin» и «12.ma» Дрисса Лякуби за цикл статей на тему сотрудничества его страны с Казахстаном и турецкого эксперта Эмра Кая за аналитический материал о процессе строительства Нового Казахстана.

В этом году впервые появилась отдельная номинация по освещению туристического потенциала Казахстана. Решением жюри в ней первенствовал трэвел блогер Халид Альмутаири из Кувейта, отмеченный за электронную книгу о Казахстане на арабском языке.

Как сообщалось ранее, в качестве награды победители конкурсе примут участие в поездке в Казахстан с посещением городов Нур-Султан, Алматы, Туркестан и курортной зоны Боровое в сентябре текущего года. Также им представится возможность стать свидетелями VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, в котором примут участие ведущие фигуры крупнейших конфессий человечества.

Конкурс «Казахстан глазами зарубежных СМИ» проводится ежегодно начиная с 2014 года и призван содействовать дальнейшему росту интереса за рубежом к актуальным тенденциям в развитии нашей страны, её богатому природному и культурному наследию, инвестиционному и туристическому потенциалу.

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