Обязан подключить! Свежий выпуск 9 января 2024 г. 4:07 1 Елена Ульянкина Почти на 5 млн тенге оштрафовали крупного монополиста, поставляющего электроэнергию в дома жителей Карагандинской области. Его наказали за отказ подключить к своим сетям нового потребителя. фото из архива "КП" Потребитель, которому компания «Қарағанды Жарық» дала от ворот поворот, пожаловался в департамент Комитета по регулированию естественных монополий. Его специалисты провели проверку и нашли нарушение законодательства. Услугодатель не имел права отказывать потребителю в подключении к своим сетям. В результате ДКРЕМ выдал предписание, потребовав заключить договор на передачу электроэнергии новому потребителю. Монополист его не выполнил, из-за чего на него наложили штраф в 1 600 МРП. Начались судебные тяжбы. Они с переменным успехом тянулись до конца 2023 года. В итоге Карагандинский областной суд вынес постановление не в пользу энергопередающей компании «Қарағанды Жарық». Теперь монополист обязан подключить потребителя к сетям и заплатить штраф в 4,9 млн тенге. Вердикт суда вступил в законную силу. #суд #монополист #потребитель #электроэнергия