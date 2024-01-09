Потребитель, которому компания «Қарағанды Жарық» дала от ворот поворот, пожаловался в департамент Комитета по регулированию естественных монополий. Его специалисты провели проверку и нашли нарушение законодательства.

Услугодатель не имел права отказывать потребителю в подключении к своим сетям. В результате ДКРЕМ выдал предписание, потребовав зак­лючить договор на передачу электроэнергии новому потребителю. Монополист его не выполнил, из-за чего на него наложили штраф в 1 600 МРП. Начались судебные тяжбы. Они с переменным успехом тянулись до конца 2023 года.

В итоге Карагандинский областной суд вынес постановление не в пользу энергопередающей компании «Қарағанды Жарық». Теперь монополист обязан подключить потребителя к сетям и заплатить штраф в 4,9 млн тенге.

Вердикт суда вступил в законную силу.