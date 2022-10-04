Фото: Kazpravda.kz
Общество
"Очень мало" – глава МВД о количестве заявлений на получение гражданства Казахстана
Диасов Ораз
корреспондент

Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов ответил на вопрос журналистов о том, сколько россиян подали документы на получение гражданства Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Цифра очень маленькая, всего 68 заявлений подали на получение гражданства Казахстана. Есть определенные процедуры для получения, заявители будут проходить их», - сказал Марат Ахметжанов в кулуарах после заседания правительства.

Он  также прокомментировал вопрос о том, будут ли данные заявителей проверять на участие в определенных деструктивных течениях и группах.

«Конечно, все на контроле. Если будут такие случаи, конечно, будут приниматься соответствующие меры», - резюмировал глава  МВД.

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