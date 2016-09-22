​Очередная победа ЕНУ

Таковы результаты ранжирования международного авторитетного рейтингового агентства QS 50 under 50 за 2016 год, озвученные 20 сентября текущего года. Всего в рейтинге приняли участие 100 университетов мира. 37-е место в QS 50 under 50 – позиция самого молодого национального вуза страны, которому исполнилось 20 лет.

Уверенное завоевание приз­нания в международном образовательном пространстве Евразийского национального университета им. Л. Гумилева кроется в комплексном сис­темном подходе к развитию. Здесь учитывают пожелания основных потребителей образования – обучающихся и работодателей. Показатели занятости выпускников значительно выше республиканского уровня, разработаны и внедрены программы адаптации сближения университета и производства, на котором действуют 59 филиалов кафедр.

Для Государственной прог­раммы индустриально-инновационного развития страны ведется подготовка магистрантов по пяти специальностям: «производство строительных материалов, изделий и конструкций», «космическая техника и технологии», «биотехнология», «радиотехника, электроника и телекоммуникации», «теплоэнергетика». Исследовательская работа ведется по приоритетным направлениям: ядерные, космические, нано-, био-, информационные технологии, проблемы математического моделирования. Растет динамика увеличения публикаций ученых университета в рейтинговых изданиях, индексируемых базами данных Thomson Reuters и Scopus. Из семи издаваемых научных журналов Eurasian Mathematical Journal входит в международную библиомет­рическую базу данных Scopus.

Ученые и студенты ЕНУ задействованы в таких научно-исследовательских работах меж­дународной выставки «Аstana EXPO-2017», как экологическая оценка продуктивности и емкос­ти ландшафтов Казахстана с учетом изменений климата, экологические проблемы «зеленого» строительства, применение энергосберегающих теплонасосных систем теплоснабжения и других. Организован Центр подготовки гидов и экскурсоводов, владеющих английским, китайским, турецким языками. В Аstana EXPO-2017 примут участие более 3 000 студентов-волонтеров.

Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева ставит перед собой амбициозные задачи: реализовать себя в качес­тве научно-исследовательского хаба, академического лидера всей системы высшего образования. Эта задача выполнима в результате целенаправленного большого труда всего научно-педагогического коллектива вуза.