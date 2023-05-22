Очередной триумф Елены

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Аскар Бейсенбаев

Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде выиграла крупный международный турнир WTA 1000 – Internazionali BNL d’Italia в Риме (Италия).

фото ktf.kz

Лучшая теннисистка нашей страны Елена Рыбакина, занимающая шестое место в мировом рейтинге, в финале римского турнира обыграла 47-ю ракетку планеты – украинку Ангелину Калинину. При счете 6:4, 1:0 в пользу казахстанки ее сопернице пришлось сняться с игры из-за травмы левого бедра. Спортсменки успели отыграть на корте 1 час и 8 минут.

По ходу турнира Елена обыграла Ясмин Паолини (Италия), Анну Калинскую (Россия), Маркету Вондрусову (Чехия), первую ракетку планеты Игу Свёнтек (Польша), в четвертьфинале и в полуфинале – Елену Остапенко (Латвия).

Благодаря этому успеху Рыбакина заработала 521 754 евро призовых, 1 000 рейтинговых очков и уже в скором времени поднимется на четвертую строчку в обновленном женском мировом рейтинге (WTA). Елена в этом году выиграла уже второй титул WTA 1000 в сезоне после американского Индиан-Уэллса. Кстати, Рыбакина в Италии еще и выиграла своей первый в истории крупный трофей на грунте.

Всего это ее пятый титул в карьере – она становилась победительницей WTA 1 000 американского Индиан-Уэллс в 2023 году, Grand Slam Wibledon в Великобритании в 2022-м, WTA 250 в австралийском Хобарте в 2020-м и WTA Бухарест (Румыния) в 2019-м. Также на счету у казахстанки финалы на Открытом чемпионате Австралии и Miami Open WTA 1000 (США) в этом году.

На сегодняшний день Елена Рыбакина – рекордсменка сезона по числу побед на турнирах WTA 1000 (19 побед). Она опережает белоруску Арину Сабаленка и Игу Свёнтек, у которых по 15 выигранных встреч.

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