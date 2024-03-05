Наркокурьеров-«глотателей» задержали на границе Казахстана

Криминал
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Дана Аменова
Корреспондент

Сотрудники КНБ пресекли очередной контрабандный канал поставки наркотиков в Казахстан так называемыми «глотателями», сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба КНБ РК

Как уточняется, в международном аэропорту Актау оперативниками ДКНБ по Мангистауской области и пограничниками во взаимодействии с сотрудниками ДЭР по подозрению в транспортировке наркотиков задержаны два иностранных гражданина.

Рентгеноскопическое исследование показало наличие в их брюшной полости посторонних предметов. Специальными медицинскими процедурами из желудков иностранцев извлекли свыше 30 контейнеров, содержащих героин и синтетические наркотики.

Общий вес изъятых веществ составил около 1 кг.

— По решению суда фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 286 УК РК - Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено УК РК, — сообщили в КНБ.   

Иная информация разглашению не подлежит, добавили в комитете.

#КНБ #задержание #наркокурьеры #глотатели

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