Наркокурьеров-«глотателей» задержали на границе Казахстана

Фото: пресс-служба КНБ РК

Как уточняется, в международном аэропорту Актау оперативниками ДКНБ по Мангистауской области и пограничниками во взаимодействии с сотрудниками ДЭР по подозрению в транспортировке наркотиков задержаны два иностранных гражданина.

Рентгеноскопическое исследование показало наличие в их брюшной полости посторонних предметов. Специальными медицинскими процедурами из желудков иностранцев извлекли свыше 30 контейнеров, содержащих героин и синтетические наркотики.

Общий вес изъятых веществ составил около 1 кг.

— По решению суда фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 286 УК РК - Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено УК РК, — сообщили в КНБ.

Иная информация разглашению не подлежит, добавили в комитете.