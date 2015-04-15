Очистят природу от колес Статьи 1154 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Фирма Inter Rubber Recycling включилась в работу как-то незаметно и буднично. А между тем это новое предприятие, осуществляющее фактическую утилизацию и переработку автомобильных шин и резиносодержащих отходов, дает региону дополнительные поступления в бюджет, новую продукцию и улучшение экологии. Вспоминая недавнее прошлое, могу сказать, что все обочины дорог в области были завалены пробитыми и износившимися покрышками, так же как и территории автобаз. Да и сегодня еще вдоль автотрасс, на пустырях и у шиномонтажных мастерских в избытке отработавшие свой срок колеса.



– В этом вопросе мы надеемся навести порядок, так как станем утилизировать транспортные шины диаметром до 1 600 миллиметров (для сравнения: КамАЗовские – 1 000 миллиметров. – С. Г.), – говорит заместитель директора ТОО "IRR" Сергей Григорюк. – После их переработки, а это 2 000 тонн в год, наше предприятие будет получать 1 320 тонн резиновой крошки диаметром от 0,4 до 5 миллиметров, не считая металла и текстиля, входящих в "конструкцию" автомобильного баллона.



Приведу такие данные. Подлежащие утилизации транспортные шины относятся к категории твердых опасных отходов. Период их разложения до молекулярного уровня составляет 150 (вдумайтесь в эту цифру) лет. Выброшенные в природу "колеса" являются источником загрязнения почвы и атмосферы веществами девяти наименований, из которых сажа и пыль резины – самые маловредные. Между тем, согласно исследованиям АО "Объединенная химическая компания", в Казахстане ежегодно образуется 311 тыс. тонн шинных отходов. На долю Павлодарской области приходится порядка 21–23 тыс. тонн данного утиля. Из этого объема, неизбежно вандальным способом (сжигание и захоронение, что не в радость природе и в урон ей), "утилизируется" до 3 тыс. тонн автошин.



Между тем, по словам С. Григорюка, получаемая при переработке шин резиновая крошка – универсальный продукт. Она идет на изготовление девулканизированной резины, комплексного модификатора асфальтобетона, резиновых формовых напольных покрытий, резинотехнических изделий, другой продукции. То есть это – безотходное производство. Где на малых площадях, без существенного урона окружающей среде автомобильные шины механически освобождают от корда – вваренных в резину стальной проволоки и синтетических нитей, а затем оставшуюся массу превращают в мельчайшие частицы.



Сегодня ТОО "Inter Rubber Recycling", принятое в казахстанскую ассоциацию по управлению отходами KazWaste, проходит этап становления. Выпустив первые тонны резиновой крошки и "обкатав" производительное китайское оборудование, компания накапливает запасы сырья, так как то, что было припасено, выработали за несколько смен.



– Нам приходится ломать психологию наших партнеров и выстраивать отношения по новой схеме, – рассказывает С. Григорюк. – Дело в том, что, согласно нормативным природоохранным документам, действующему в республике стандарту "Отходы. Шины автотранспортные. Требования безопасности при обращении", Указу Президента о Концепции по переходу Казахстана к "зеленой" экономике, другим директивным нормативам, регламентируется порядок хранения, транспортировки, утилизации и переработки имеющихся твердых опасных резиносодержащих отходов – изношенных транспортных шин. На основе этого пакета документации все владельцы бэушных шин, дабы избежать ощутимых штрафов природоохранных органов, обязаны свозить этот утиль на шиноперерабатывающие заводы, оплачивая переработку. В Павлодаре стоимость утилизации шины составляет 50 тенге с НДС за килограмм. Естественно, это пока что вызывает у многих недопонимание, но закон есть закон. Такая практика во имя спасения природы и здоровья населения действует во всех развитых странах. Уверен, что она войдет в "русло" и у нас, так как предпочтительнее вывезти на переработку бэушные шины, затратив малые средства, чем подвергаться серьезному штрафу.



…Не стану забегать вперед, прогнозировать экспорт резиновой крошки ТОО "IRR" и новую продукцию области. Но даже если природа и населенные пункты избавятся от бесхозных "колес", от копоти и угара, когда их сжигают, то уже это будет хорошо.



