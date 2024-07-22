Медики борются за жизнь восьми пострадавших на ферросплавном заводе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Управление здравоохранения Карагандинской области сообщило о состоянии жертв происшествия на ферросплавном заводе, которое произошло 20 июля, передает кореспондент Kazpravda.kz

Оказание медпомощи восьми пострадавшим работникам карагандинского завода продолжается. Все пациенты находятся в Многопрофильной больнице имени профессора Х.Ж.Макажанова.

Для дополнительной медицинской помощи по поручению Минздрава в Караганду прибыли сотрудники Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н.Д.Батпенова во главе с его директором Олжасом Бекарисовым. В состав медицинской бригады вошли опытные врачи-комбустиологи-реаниматологи. Столичные специалисты отметили, что местными врачами оказана вся необходимая на тот момент медицинская помощь.