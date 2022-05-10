Одиннадцать жилых домов сгорели в Костанае 9 мая

Крупный пожар уничтожил 11 жилых домов 9 мая в Костанае, сообщает Kazpravda.kz.

"9 мая в 17:23 на окраине города Костанай произошло загорание камышитовой растительности вдоль реки Тобол с мгновенным переходом огня. В результате порывистого ветра огонь перешел на ближайшие жилые дома и надворные постройки частного сектора по улице Набережная. Огнем было уничтожено 11 жилых домов, 6 хозяйственных построек и 4 автомобиля (из них 1 грузовой), 2 жилых дома частично повреждены пожаром, общая площадь строений составила 1000 квадратных метров (площадь по горению камыша - около 1,5 гектара)", - проинформировали в ДЧС региона.

Как отметили спасатели, тушение пожара затруднялось из-за порывистого ветра и сильного задымления, а также смежно расположенных жилых домов и надворных построек друг к другу.

Пожар локализован в 20:15, а ликвидирован в 21:24.

В тушении были задействованы 14 единиц техники и 85 человек личного состава ДЧС, единица техники и 3 человека АО "КТЖ", также был организован подвоз воды коммунальными службами города (6 единиц техники и 9 человек).

"Жертв и пострадавших нет, проведена эвакуация населения по улице Набережная в количестве 25 человек, из них 5 детей", - добавили в ДЧС.

Причина и ущерб устанавливается.

Акимат Костаная для расселения жильцов подготовил пункт временного размещения в профилактории «Дружба», (20 койкомест с организацией питания).

"В дальнейшем им будет оказана помощь", - заверили в городской администрации.