Происшествия
Одиннадцать жилых домов сгорели в Костанае 9 мая

Крупный пожар уничтожил 11 жилых домов 9 мая в Костанае, сообщает Kazpravda.kz.

"9 мая в 17:23 на окраине города Костанай произошло загорание камышитовой растительности вдоль реки Тобол с мгновенным переходом огня. В результате порывистого ветра огонь перешел на ближайшие жилые дома и надворные постройки частного сектора по улице Набережная. Огнем было уничтожено 11 жилых домов, 6 хозяйственных построек и 4 автомобиля (из них 1 грузовой), 2 жилых дома частично повреждены пожаром, общая площадь строений составила 1000 квадратных метров (площадь по горению камыша - около 1,5 гектара)", - проинформировали в ДЧС региона.

Как отметили спасатели, тушение пожара затруднялось из-за порывистого ветра и сильного задымления, а также смежно расположенных жилых домов и надворных построек друг к другу.

Пожар локализован в 20:15, а ликвидирован в 21:24.

В тушении были задействованы 14 единиц техники и 85 человек личного состава ДЧС, единица техники и 3 человека АО "КТЖ", также был организован подвоз воды коммунальными службами города (6 единиц техники и 9 человек).

"Жертв и пострадавших нет, проведена эвакуация населения по улице Набережная в количестве 25 человек, из них 5 детей", - добавили в ДЧС.

Причина и ущерб устанавливается.

Акимат Костаная для расселения жильцов подготовил пункт временного размещения в профилактории «Дружба», (20 койкомест с организацией питания).

"В дальнейшем им будет оказана помощь", - заверили в городской администрации.

Популярное

Все
Одиннадцать жилых домов сгорели в Костанае 9 мая
"Надо передать акимату": компания "Парковочное пространство Астаны" ответила на критику центра ГЧП
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Как привлечь казахстанцев к службе в армии, придумали в Минобороны
Болат и его команда
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Грядущий референдум может стать основной нового общественного договора в Казахстане
Полный текст видеообращения Президента Токаева по поправкам в Конституцию
Тростью и табуреткой: зверское избиение пожилой алматинки сыном шокировало Казнет
О погоде по Казахстану на 3-5 мая рассказали синоптики
Цифровые документы приравняют к бумажным в Казахстане
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Токаев примет участие в мероприятиях ко Дню защитника Отечества и Дню Победы
"Уральск, Петропавловск, Павлодар надо отдать России": за провокационный пост завели дело на мужчину в ЗКО
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Мужчина на глазах детей забил жену до смерти в Туркестанской области
Вышло новое постановление по проведению вакцинации от коронавируса в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Какой будет погода в мае для казахстанцев
ОСИлим ли?
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане

Читайте также

Происшествия
Момент ДТП с шестью пострадавшими попал на видео в Актау
Происшествия , Общество
Три человека погибли в результате перестрелки в Кызылорде
Сельское хозяйство , Происшествия , Видеогалерея
Массовой гибелью скота встревожены жители Акмолинской облас…
Происшествия , В мире
Мощный взрыв прогремел в столице Кубы. Погибли порядка 30 ч…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]