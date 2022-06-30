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Культура , В мире
Одна из самых закрытых стран Азии разрешит въезд туристам за тройной налог

Бутан открывается для туристов с 23 сентября и утраивает для них ежедневный налог, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Королевство Бутан с 23 сентября снова откроется для иностранных туристов после двухлетнего перерыва из-за пандемии. Об обновленных правилах въезда сообщается на сайте совета по туризму азиатской страны.

По словам министра и председателя Совета Танди Доржи, туристический сектор страны будет реорганизован: теперь одними из самых приоритетных направлений развития станет качество инфраструктуры и предоставляемых услуг, улучшение опыта путешествий туристов и воздействие сектора на окружающую среду.

В связи с этим, королевство решило поменять въездную политику. Так, ежедневный налог с каждого иностранного туриста увеличивается втрое — с 65 до 200 долларов (10,2 тысячи рублей). При этом власти отменят обязательное требование к минимальной стоимости пакетного тура и разрешат путешественникам без содействия туроператоров обращаться напрямую к местным поставщикам услуг, например, к выбранным ими гидам.

“COVID-19 позволил нам перезагрузиться и переосмыслить, как лучше всего структурировать и эксплуатировать туристический сектор, чтобы он приносил пользу Бутану не только экономически, но и социально, сохраняя при этом углеродный след на низком уровне”, — заявил министр.

Королевство Бутан считается одной из самых закрытых стран Азии — чтобы попасть в страну, необходимо получить разрешение через определенное туристическое агентство, аккредитованное в Министерстве туризма страны. При этом путешествовать дозволено только в сопровождении гида или в составе организованных групп.

Ранее в октябре 2021 года сообщалось об американской туристке, которая оказалась единственной туристкой в Бутане с начала пандемии. Несмотря на все сложности сбора необходимых документов, серию сдачи ПЦР-тестов и проблемы с авиасообщением, путешественница смогла получить визу и добраться до королевства.

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