Однажды в городе С…

Культура
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…В конце 40-х годов XIX века молодой начинающий писатель Федор Достоевский был арестован за вольнодумство и четыре мучительных года провел в Омском каторжном остроге. А после в качестве продолжения наказания был направлен в Семипалатинск, где должен был служить рядовым 7-го Сибирского линейного батальона. Всего в нашем городе он провел чуть больше 5 лет: с марта 1854-го по июль 1859 года. 

Какими были эти годы для писателя? Конечно, нелегкими. Их заполняли муштра, нелегкие служебные обязанности, был пройден трудный путь от рядового до офицера. Но ведь были и знакомства, переросшие в искреннюю дружбу, например, с талантливым чингизидом Чоканом Валихановым и бароном Александром Врангелем. А еще – судьбоносная встреча! Именно в нашем городе Достоевский встретил Марию Исаеву, женщину, которая стала его первой женой, а затем на протяжении всего творчества становилась прообразом героинь его романов. В феврале 1857 года, уже получив офицерский чин, писатель обвенчался с возлюбленной в Кузнецке. Вернувшись в Семипалатинск, они еще два с половиной года прожили в доме почтальона Лепухина по улице Крепостной. Кстати, с этого старого полутора­этажного домика и начиналась история Семипалатинского музея Ф. М. Достоевского, единственного из семи музеев писателя, находящегося вне России.

– Жизнь в нашем городе не прошла бесследно для писателя, – говорит куратор выставки, заведующая научно-экспозиционным отделом музея Ирина Соловьева. – Описание царивших здесь нравов, как и характеры здешних людей, можно встретить во многих произведениях Федора Михайловича. Поэтому главным «героем» экспозиции стал наш «город С.» – его люди и история. 

Кстати, именно в год приезда сюда писателя – в 1854-м – была образована Семипалатинская область, а Семипалатинск определен местом пребывания военного губернатора и областного правления. Жизнь в бывшей крепос­ти заметно оживилась, начался расцвет торговли, архитектуры, культуры. И всему этому стал невольным свидетелем будущий гений мировой литературы. Рассказывают о времени и уникальные экспонаты выставки – фотографии, иллюстрации, документы и старинные вещи, в сборе которых музею помогли горожане: Павел Жуков, Михаил Дягтярев, Габдулхак Ахунжанов, Наталья Рыкова.

Айгуль БИДАНОВА, Семей

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