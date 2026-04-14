Сегодня в Шымкенте Заместитель Премьер-министра – Министр культуры и информации РК Аида Балаева от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева вручила государственные награды педагогам в сфере музыкального образования.

На церемонии награждения Аида Балаева отметила, что педагоги в сфере искусства играют ключевую роль в сохранении и популяризации культурных ценностей, а также в формировании творческого потенциала подрастающего поколения.

За вклад в организацию и проведение республиканской акции «Күй күмбірі», направленной на продвижение национальных ценностей и популяризацию искусства кюя, Указом Президента награждены:

- орденом «Құрмет» - учитель музыки школы-гимназии №65 имени Ы. Алтынсарина Гульфайруз Елжанова;

- медалью «Ерен еңбегі үшін» - учитель музыки школы-лицея №46 Еркежан Намазова;

- ⁠грамотой «Алғыс» - учитель музыки СОШ №58 Гульзира Даржанова.