В Шымкенте вручили государственные награды педагогам музыки от имени Президента

Сегодня в Шымкенте Заместитель Премьер-министра – Министр культуры и информации РК Аида Балаева от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева вручила государственные награды педагогам в сфере музыкального образования.

фото пресс-службы Министерства культуры и информации РК

На церемонии награждения Аида Балаева отметила, что педагоги в сфере искусства играют ключевую роль в сохранении и популяризации культурных ценностей, а также в формировании творческого потенциала подрастающего поколения.

За вклад в организацию и проведение республиканской акции «Күй күмбірі», направленной на продвижение национальных ценностей и популяризацию искусства кюя, Указом Президента награждены:

- орденом «Құрмет» - учитель музыки школы-гимназии №65 имени Ы. Алтынсарина Гульфайруз Елжанова;
- медалью «Ерен еңбегі үшін» - учитель музыки школы-лицея №46 Еркежан Намазова;
- ⁠грамотой «Алғыс» - учитель музыки СОШ №58 Гульзира Даржанова.

