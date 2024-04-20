Одни и те же грабли

фото из архива "КП"

Удивительно, но сколько бы ни говорили о разгуле мошенничества, пострадавших меньше не становится. Кто виноват? Нередко сами жертвы. Сколько раз говорили: не доверяйте слепо свои накоп­ления незнакомым людям, обе­щающим золотые горы. Но блеск «золотого тельца» затмевает разум.

А случается, что мошенники обманывают тех, кто сам хотел стать мошенником. По одному из таких фактов зарегистрировано сразу несколько заявлений от жителей области. Они наивно полагали, что есть способ избавиться от своих обязательств перед банками. Некая женщина под предлогом оказания помощи в погашении действующих кредитов обманула их почти на 10 млн тенге.

Причем, что характерно, мошенница действовала с выдумкой. Собрав небольшую сумму с доверчивых граждан, оплатила кредиты нескольких клиентов, подтвердив тем самым серьезность намерений. Сарафанное радио быстро разнесло информацию о чудо-финансистке. И деньги потекли рекой. Но следующим клиентам не повезло. Пиар-акция закончилась. Все новые поступающие средства были потрачены предприимчивой гражданкой на собственные нужды. История закончилась возбуждением уголовного дела и еще более глубокой долговой ямой для тех, кто хотел из нее выбраться путем обмана.

Департамент полиции облас­ти предупреждает: чтобы не оказаться в подобной ситуации, нужно как минимум... соблюдать закон. Действия в обход установленных процедур могут повлечь за собой ответственность, причем для обеих сторон.

Но когда это кого-то останавливало? Жизнь показывает, что ради денег обмануть могут даже самые близкие люди, от которых не ожидаешь подобного. Так, житель Тараза, не сказав ни слова своей старшей сестре, взял на ее имя три кредита. Не зная об этом, пострадавшая обратилась в полицию, думая, что стала жертвой интернет-мошенников.

В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что в течение нескольких месяцев младший брат женщины, установив на свой телефон мобильное приложение банка старшей сестры, оформил на нее три денежных кредита на общую сумму 1 млн 782 тыс. тенге. Потерпевшая узнала об этом, только когда было произведено удержание денежных средств из ее пенсии в счет оплаты ежемесячного платежа. По факту мошенничества сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело. Подозреваемый признался в содеянном.

В Кордайском районе 23-летняя девушка хотела получить квартиру по госпрограмме и заплатила за это 500 тыс. тенге какому-то «левому» гражданину. Как результат – ни денег, ни квартиры. Сотрудниками полиции задержан 26-летний подозреваемый. В ходе следствия выяснилось, что в 2021 году он обещал помочь с приоб­ретением жилья еще одной граж­данке, взяв у нее 550 тыс. тенге. Итог аналогичный – уголовное дело для одного, потеря финансов для других.

Департамент полиции облас­ти устал уже объяснять прописные истины о том, что государственные услуги можно получить только в государственных органах.

Наряду с местными, доморощенными Остапами Бендерами, область «окучивают» мошенники из Интернета и телефонные аферисты. Могут позвонить с абонентского номера, зарегист­рированного в других странах, с вопросом: «Хотите продлить срок действия вашей SIM-карты? Если да, то назовите 4-значный код, который вам отправили». Далее эти же мошенники еще раз звонят и представляются сотрудниками банков. Они говорят о том, что сейчас звонили мошенники, и вы им сообщили 4-значный код, поэтому по вашей карте происходят подозрительные финансовые операции. Они советуют вам скачать на сотовый телефон приложения удаленного управления и оформ­ляют кредиты на имя жертвы.

Полиция вновь предупреждает жителей быть бдительными и никому не сообщать свои персональные данные. Настоящий сотрудник банка никогда не спросит секретные реквизиты карты, ПИН-коды и пароли. Если вам звонит незнакомый человек и звонок кажется подозрительным, важно сразу сообщить в полицию, где окажут квалифицированную юридичес­кую помощь.

Для этого в регионе запустили горячую линию «Киберпол». В спецгруппу по борьбе с прес­туплениями в сфере цифровых технологий можно обратиться по номеру 8 (7262) 99-74-56. Следователи, оперативники и криминалисты детально разъяс­нят жертвам мошенников, какие действия необходимо предпринять, помогут связаться с банками второго уровня и заблокировать счет. Обратившимся также расскажут о новых видах мошенничества. Собственная цифровая лаборатория дает возможность сотрудникам одновременно проводить все необходимые оперативно-розыскные мероприятия.