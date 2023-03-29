Офицер – больше чем профессия

– Артур Калиакпарович, недавно академия отметила 26-ю годовщину со дня образования. Расскажите, пожалуйста, об основных вехах становления вуза.

– Весной 1997 года руководство страны приняло решение создать Высшее военное училище войск правопорядка в городе Петропавловске. Постановлением Правительства от 18 марта 1997 года данное решение было претворено в жизнь. Этот день стал считаться днем образования учебного заведения.

Первые годы для нашего вуза были самыми тяжелыми. Практически с нуля на базе техникума были развернуты строительные работы. Командование, профессорско-преподавательский сос­тав, командиры подразделений, не считаясь с личным временем, оборудовали учебные кабинеты, аудитории, лекционные залы и казарменные помещения. Нельзя не отметить огромный труд личного состава во главе с его первым начальником – генерал-майором Амангельды Дюкеневым, а также другими офицерами и генералами.

Важной вехой в истории нового учебного заведения можно считать переименование его в институт в 2009-м. С этого же года в рамках соглашения между странами ОДКБ в нашем вузе начала осуществляться подготовка офицерских кадров для Республики Таджикистан и Кыргызской Республики. Всего для дружественных государств подготовлены более 150 офицеров.

Но самое значимое изменение военный вуз претерпел в прошлом году, когда руководство страны высоко оценило труд командования и профессорско-преподавательского состава, а учебному заведению был придан статус Академии Национальной гвардии. С этого момента наша кузница офицерских кадров начала новый отсчет своего развития уже в ином статусе, который позволяет нам обеспечивать эффективную подготовку военных и научно-педагогических кадров, квалифицированных специалис­тов оперативно-тактического уровня по программе послевузовского образования.

– Что представляет собой академия сегодня?

– Академия Национальной гвардии осуществляет подготовку офицеров по восьми специальностям. Каждая из них имеет служебно-должностную и практическую направленность на выполнение задач, возложенных на войска.

Образовательная программа в академии сформирована таким образом, чтобы значительно увеличить практическую направленность подготовки будущих офицеров. Регулярно проводятся полевые выходы, выезды в учебный центр, а также занятия в ночное время с отработкой всех элемен­тов практического вождения, ориентирования на местнос­ти, выполнения упражнений учебных стрельб. По комплексным темам проводятся тактические учения. Наши курсанты проходят учебную практику в воинской части 6637, дислоцированной в Петропавловске, выполняют обязанности начальников караулов и их помощников, дважды в неделю несут совместную с органами внутренних дел патрульно-постовую службу по охране общественного порядка.

Еще одной важной задачей является формирование у курсантов высокого морально-психологического духа, готовности и способности к активным боевым действиям.

Подготовка военнослужащих по программам дополнительного профессионального образования организована на факультете пос­левузовского и дополнительного образования. В этом году мы осуществим первый набор слушателей-магистрантов.

В академии подобран и сформирован высокопрофессиональный научно-педагогический, профессорско-преподавательский и командный состав, наши преподаватели обладают большим жизненным и служебно-боевым опытом, полученным в том числе в горячих точках. Они успешно интегрируют результаты своей работы в учебно-воспитательный процесс академии и служебно-боевую деятельность Национальной гвардии, регулярно выступают на международных научных конференциях вузов Казахстана и стран СНГ.

Мы активно налаживаем международные связи. Буквально в прошлом году к нам с рабочим визитом приезжала делегация из Университета общественной безопасности Республики Узбекистан во главе с начальником – полковником Мирзаюсупом Рустамбаевым. По итогам данной встречи мы подписали меморандум о двустороннем сотрудничестве в вопросах подготовки научно-педагогических кадров и обмена передовым опытом.

– Как организован учебный процесс? Насколько соответствует современным требованиям учебно-материальная база вуза?

– Учебный процесс ведется на десяти кафедрах. В нем участвуют более 100 педагогов из числа военнослужащих и гражданского персонала. Среди профессорско-преподавательского состава академии имеются педагоги с учеными степенями и званиями, есть один доктор наук и десять докторов философии PhD.

Для получения качественного образования и формирования военно-профессиональных качеств в академии созданы все условия. Продолжается работа по улучшению учебно-материальной и технической базы вуза. Все аудитории оборудованы современными техническими средствами обучения и воспитания. У нас даже есть собственный стрелковый тир.

Сегодня идет строительство современного учебного корпуса, казармы и спортивного комплекса, а также капитальный ремонт зданий и сооружений. В общем, мы серьезно улучшаем социально-бытовые условия для курсантов.

– Специфика задач, выпол­няемых войсками правопорядка, отличается от других силовых структур. Как это отражается на работе вуза?

– Да, у каждого военно-учебного заведения есть своя специфика подготовки специалистов. У нас она тоже имеется. Главной особенностью нашего учебного заведения является то, что оно создано для обучения выполнению специфичных задач в сфере обеспечения внутренней безопасности государства, законодательно возложенных на Национальную гвардию.

Выпускники академии отличаются от выпускников высших военных учебных заведений других силовых структур знанием тактики задержания правонарушителей и преступников, порядка действия в условиях введения правовых режимов чрезвычайного положения и кризисных ситуаций, пресечения массовых беспорядков, освобождения заложников.

– В настоящее время идет профориентационная работа по отбору кандидатов для поступления в академию. Можете рассказать, какие привилегии есть у курсантов, чем они будут обеспечиваться?

– Конечно, всем, кто связал свою жизнь с воинской службой, государство предоставляет определенные социальные льготы. Наши курсанты обеспечиваются бесплатным трехразовым питанием, денежным довольствием, форменным обмундированием, учебной литературой, есть возможность бесплатного медицинского обследования и лечения. Ежегодно предоставляются каникулярные отпуска: летний – 30 суток и зимний – 14 суток. Проезд к месту проведения отпуска и обратно – бесплатный. И это всего лишь часть предос­тавляемых льгот, перечислять их можно долго...

В рамках профориентационной работы мы проводим множество мероприятий. Это выступления наших офицеров и курсантов в передачах областного телевидения. Можно упомянуть встречи с выпускниками школ, школ-интернатов Петропавловска и районов Северо-Казахстанской области. Подобная работа проводится и в других регионах.

Выбирая Академию Национальной гвардии для получения высшего военного образования, молодежь выбирает широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни, высокий социальный статус.