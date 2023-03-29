Офицер – больше чем профессия
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Олжас Адильбек
Академия Национальной гвардии Республики Казахстан – единственное в стране высшее военно-учебное заведение, осуществляющее подготовку специалистов для обеспечения внутренней безопасности государства. Здесь готовят офицеров для войск правопорядка и силовых ведомств. За период своего существования эта кузница военных кадров осуществила 22 выпуска, направив на службу более 4 тыс. офицеров.
О сегодняшнем дне и перспективах военно-учебного заведения рассказывает начальник Академии НГ РК полковник Артур Токушев.