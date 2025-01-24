Огнеборцы потушили горящий автомобиль во дворе жилого года - ВИДЕО
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Инцидент произошел сегодня в Каратауском районе Шымкента вблизи жилого дома, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК
Лишь благодаря счастливой случайности огонь не перекинулся на рядом стоящие автомобили.
Силами МЧС пожар в легковушке удалось ликвидировать. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
МЧС призывает граждан быть осторожными.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112.