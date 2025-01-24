Огнеборцы потушили горящий автомобиль во дворе жилого года - ВИДЕО

Происшествия
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Венера Баталова
корреспондент

Инцидент произошел сегодня в Каратауском районе Шымкента вблизи жилого дома, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

Кадр из видео МЧС

Лишь благодаря счастливой случайности огонь не перекинулся на рядом стоящие автомобили.

Силами МЧС пожар в легковушке удалось ликвидировать. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

МЧС призывает граждан быть осторожными.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112.
 

 

#автомобиль #пожар #пожарные

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