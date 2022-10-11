Огонь и дым

В минувшие выходные Усть-Каменогорск оказался в кольце пожаров.

В воскресенье, 9 октября, паб­лики и аккаунты устькаменогорцев запестрели жалобами на сильный смог, запах гари и пепел в воздухе. Дышать нечем было и в центре, и на окраинах.

К вечеру областной департамент по чрезвычайным ситуациям передал горячую сводку: на восточной окраине города сгорела горнолыжная база, в том числе семь контейнеров со спортинвентарем, а также жилой дом. На северной – бункеры с шелухой подсолнечника и кровля маслозавода. На западной окраине степной пожар грозил пригородным поселкам Шығыс и Прудхоз. Здесь крестьянские хозяйства экстренно распахивали минерализованные полосы. В селе Ново-Троицкое, которое также входит в административную территорию областного центра, пожар, перекинувшийся со степи, уничтожил шесть дачных домов и столько же хозпостроек.

Со степными и лесостепными пожарами также боролись в Курчумском, Зайсанском, Глубоковском, Уланском районах. Только за воскресенье подразделения ЧС совершили 57 выездов, в целом было задействовано 120 единиц техники, в том числе вертолет МИ-8, 700 человек.

– Основными причинами загораний стали жаркая сухая ветреная погода, а также нарушение правил пожарной безопасности, – отметили в департаменте. – К счастью, обошлось без жертв.

Площадь пожаров уточняется.