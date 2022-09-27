Для чего россияне получают ИИН, пояснили в Минцифры

Представители Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК рассказали на брифинге, с какой целью россияне берут ИИН в Казахстане и в каких случаях им могут отказать в его получении, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Люди берут ИИН для открытия банковского счета, чтобы иметь возможность рассчитываться в магазинах, такси, для передвижения по Казахстану и, если ими будет совершено административное правонарушение, для выплаты штрафов. ИИН выдается один раз и закрепляется за человеком", – пояснил председатель Комитета госуслуг МЦРИАП Даулет Бекманов.

Председатель правления НАО "Правительство для граждан" Суйениш Абдильдин отметил, что с начала года в ЦОНах было принято более 320 тысяч заявок по предоставлению ИИН для нерезидентов, из них 97 тысяч заявок - от граждан России.

Вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов сообщил, что формирование ИИН иностранцам регулируется приказом МВД. Также он пояснил, что временный ИИН необходим для того, чтобы иностранные граждане могли работать в правовом поле Казахстана, был правильный учет и контроль.

"Поэтому здесь требование однозначное – оригинал паспорта, или же, если это доверенное лицо, то нотариально доверенная копия вместе с оригиналом паспорта. Этого достаточно, чтобы получить ИИН. Цель – администрирование иностранных граждан, чтобы они осуществляли юридические действия в правовом поле Казахстана. Но хотел бы сказать, что это не такой ИИН, как у граждан Казахстана. Это ИИН иностранцев, временно пребывающих в Казахстане", – разъяснил спикер.

Он также добавил, что отказать в выдаче ИИН могут только в том случае, если у заявителя нет оригинала паспорта.