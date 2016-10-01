Оказать помощь ближнему

В телемарафоне приняли участие заместитель Председателя – заведующий секретариатом АНК Администрации Президента РК Ералы Тугжанов, уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева, депутаты Мажилиса Парламента Сауытбек Абдрахманов, Шаймардан Нурымов, Наталья Жумадильдаева, общественные дея­тели, писатели, журналисты, руководители благотворительных фондов, спортсмены: олимпийский чемпион Данияр Елеусинов, паралимпийский чемпион Зульфия Габидуллина и серебряный призер Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро Раушан Койшыбаева и люди, боровшиеся на протяжении долгих лет с различными болезнями.

Телеканал «Казахстан» будет следить за судьбами обратившихся за помощью в ходе благотворительной акции. Специальный поч­товый адрес Фонда Ассамблеи народа Казахстана и банковские счета будут принимать обращения и средства на протяжении года.

Первый телемарафон состоялся в апреле. За несколько дней акции поступило свыше тысячи обращений, было привлечено порядка 41 млн тенге, а на счета детей, нуждающихся в помощи, направлено по 700 тыс. тенге.