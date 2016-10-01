Оказать помощь ближнему

В телемарафоне приняли участие заместитель Председателя – заведующий секретариатом АНК Администрации Президента РК Ералы Тугжанов, уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева, депутаты Мажилиса Парламента Сауытбек Абдрахманов, Шаймардан Нурымов, Наталья Жумадильдаева, общественные деятели, писатели, журналисты, руководители благотворительных фондов, спортсмены: олимпийский чемпион Данияр Елеусинов, паралимпийский чемпион Зульфия Габидуллина и серебряный призер Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро Раушан Койшыбаева и люди, боровшиеся на протяжении долгих лет с различными болезнями.
Телеканал «Казахстан» будет следить за судьбами обратившихся за помощью в ходе благотворительной акции. Специальный почтовый адрес Фонда Ассамблеи народа Казахстана и банковские счета будут принимать обращения и средства на протяжении года.
Первый телемарафон состоялся в апреле. За несколько дней акции поступило свыше тысячи обращений, было привлечено порядка 41 млн тенге, а на счета детей, нуждающихся в помощи, направлено по 700 тыс. тенге.